Российские хакеры отомстили Израилю за предательство России

Российские хакеры Killnet пообещали взломать правительственные системы Израиля

08 октября 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

Хакеры из Killnet атакуют правительство Израиля из-за поддержки Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Российские хакеры из группировки Killnet объявили Израилю, что их правительственные системы подвергнутся информационной атаке. Таким образом они ответили на поддержку Израилем Украины в 2022 году. «Нашим атакам подвергнутся все правительственные системы Израиля! Еще в 2022 году вы поддержали террористический режим Украины. Вы предали Россию», — написали участники хакерского движения в своем telegram-канале. Они отметили, что правительство Израиля само виновато в войне, которая проходит в настоящий момент между боевиками ХАМАС из сектора Газа и Израилем. Хакеры из Killnet неоднократно выступали против международных организаций. В апреле они атаковали инфраструктуру НАТО. Израиль 7 октября объявил войну сектору Газа после того, как боевики из ХАМАС ударили ракетами по израильской стране. Россия призвала стороны прекратить конфликт.

Российские хакеры из группировки Killnet объявили Израилю, что их правительственные системы подвергнутся информационной атаке. Таким образом они ответили на поддержку Израилем Украины в 2022 году. «Нашим атакам подвергнутся все правительственные системы Израиля! Еще в 2022 году вы поддержали террористический режим Украины. Вы предали Россию», — написали участники хакерского движения в своем telegram-канале. Они отметили, что правительство Израиля само виновато в войне, которая проходит в настоящий момент между боевиками ХАМАС из сектора Газа и Израилем. Хакеры из Killnet неоднократно выступали против международных организаций. В апреле они атаковали инфраструктуру НАТО. Израиль 7 октября объявил войну сектору Газа после того, как боевики из ХАМАС ударили ракетами по израильской стране. Россия призвала стороны прекратить конфликт.