Российские хакеры отомстили Израилю за предательство России

Российские хакеры Killnet пообещали взломать правительственные системы Израиля
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Хакеры из Killnet атакуют правительство Израиля из-за поддержки Украины Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Российские хакеры из группировки Killnet объявили Израилю, что их правительственные системы подвергнутся информационной атаке. Таким образом они ответили на поддержку Израилем Украины в 2022 году.

«Нашим атакам подвергнутся все правительственные системы Израиля! Еще в 2022 году вы поддержали террористический режим Украины. Вы предали Россию», — написали участники хакерского движения в своем telegram-канале. Они отметили, что правительство Израиля само виновато в войне, которая проходит в настоящий момент между боевиками ХАМАС из сектора Газа и Израилем.

Хакеры из Killnet неоднократно выступали против международных организаций. В апреле они атаковали инфраструктуру НАТО. Израиль 7 октября объявил войну сектору Газа после того, как боевики из ХАМАС ударили ракетами по израильской стране. Россия призвала стороны прекратить конфликт.

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Российские хакеры из группировки Killnet объявили Израилю, что их правительственные системы подвергнутся информационной атаке. Таким образом они ответили на поддержку Израилем Украины в 2022 году. «Нашим атакам подвергнутся все правительственные системы Израиля! Еще в 2022 году вы поддержали террористический режим Украины. Вы предали Россию», — написали участники хакерского движения в своем telegram-канале. Они отметили, что правительство Израиля само виновато в войне, которая проходит в настоящий момент между боевиками ХАМАС из сектора Газа и Израилем. Хакеры из Killnet неоднократно выступали против международных организаций. В апреле они атаковали инфраструктуру НАТО. Израиль 7 октября объявил войну сектору Газа после того, как боевики из ХАМАС ударили ракетами по израильской стране. Россия призвала стороны прекратить конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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