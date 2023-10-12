В Тюмени и Москве ищут пропавшую женщину. Фото

13 октября 2023 в 04:13 Размер текста - 17 +

В Тюмени и Москве с 5 октября ищут женщину Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени и Москве ищут 46-летнюю Саиду Касимову, которая с 5 октября не выходит на связь. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт». «В Тюмени и Москве с 5 октября ищут пропавшую Саиду Касимову 1977 года рождения. Ее рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные, а глаза карие. Одета женщина была в серую кофту, длинную бежевую безрукавку, синие джинсы, черно-белые кроссовки», — сообщают поисковики в соцсети «ВКонтакте». Фото: «ЛизаАлерт», «ВКонтакте», https://vk.com/wall-31635757_2418406

В Тюмени и Москве ищут 46-летнюю Саиду Касимову, которая с 5 октября не выходит на связь. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт». «В Тюмени и Москве с 5 октября ищут пропавшую Саиду Касимову 1977 года рождения. Ее рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные, а глаза карие. Одета женщина была в серую кофту, длинную бежевую безрукавку, синие джинсы, черно-белые кроссовки», — сообщают поисковики в соцсети «ВКонтакте».