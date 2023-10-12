В Тюмени и Москве с 5 октября ищут женщину
В Тюмени и Москве ищут 46-летнюю Саиду Касимову, которая с 5 октября не выходит на связь. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт».
«В Тюмени и Москве с 5 октября ищут пропавшую Саиду Касимову 1977 года рождения. Ее рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные, а глаза карие. Одета женщина была в серую кофту, длинную бежевую безрукавку, синие джинсы, черно-белые кроссовки», — сообщают поисковики в соцсети «ВКонтакте».
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