12 октября 2023

В Тюмени и Москве ищут пропавшую женщину. Фото

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Район где пропала Аня Анисимова.Тюмень
В Тюмени и Москве с 5 октября ищут женщину Фото:

В Тюмени и Москве ищут 46-летнюю Саиду Касимову, которая с 5 октября не выходит на связь. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт».

«В Тюмени и Москве с 5 октября ищут пропавшую Саиду Касимову 1977 года рождения. Ее рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные, а глаза карие. Одета женщина была в серую кофту, длинную бежевую безрукавку, синие джинсы, черно-белые кроссовки», — сообщают поисковики в соцсети «ВКонтакте».

Фото:

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В Тюмени и Москве ищут 46-летнюю Саиду Касимову, которая с 5 октября не выходит на связь. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт». «В Тюмени и Москве с 5 октября ищут пропавшую Саиду Касимову 1977 года рождения. Ее рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные, а глаза карие. Одета женщина была в серую кофту, длинную бежевую безрукавку, синие джинсы, черно-белые кроссовки», — сообщают поисковики в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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