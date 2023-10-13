Стало известно, почему Израиль позволил ХАМАСу атаковать страну

Израиль в начале войны принял боевые действия в Газе за учения
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Израильские генералы восприняли начало боевых действий за учения, пишет The Times of Israel Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и службы безопасности проводили оценку ситуации перед нападением ХАМАСа и пришли к выводу, что боевые действия в секторе Газа были учениями, а не реальной угрозой. Об этом пишет издание The Times of Israel.

«Получив некоторую информацию о том, что что-то происходит, пришли к выводу, что действия в Газе, скорее всего, были учениями», — сообщается в материале издания. Автор напомнил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что он не получал предупреждений от разведки до начала атаки ХАМАСа.

Израильские власти были проинформированы только после начала боевых действий. Генералы и представители разведки проводили множественные телефонные переговоры друг с другом, но по итогу решили не поднимать тревогу и не увеличивать военные силы в районе Газы, считая ситуацию контролируемой, заключили в издании.

Израильские военные получали сигналы о возможной атаке со стороны ХАМАС 7 октября. При этом точных данных от разведки не последовало. Одной из ошибок Израиля заключалась в неспособности разведчиков контролировать важные каналы связи, которыми пользовались палестинские боевики, передает телеканал 360.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и службы безопасности проводили оценку ситуации перед нападением ХАМАСа и пришли к выводу, что боевые действия в секторе Газа были учениями, а не реальной угрозой. Об этом пишет издание The Times of Israel. «Получив некоторую информацию о том, что что-то происходит, пришли к выводу, что действия в Газе, скорее всего, были учениями», — сообщается в материале издания. Автор напомнил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что он не получал предупреждений от разведки до начала атаки ХАМАСа. Израильские власти были проинформированы только после начала боевых действий. Генералы и представители разведки проводили множественные телефонные переговоры друг с другом, но по итогу решили не поднимать тревогу и не увеличивать военные силы в районе Газы, считая ситуацию контролируемой, заключили в издании. Израильские военные получали сигналы о возможной атаке со стороны ХАМАС 7 октября. При этом точных данных от разведки не последовало. Одной из ошибок Израиля заключалась в неспособности разведчиков контролировать важные каналы связи, которыми пользовались палестинские боевики, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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