Стало известно, почему Израиль позволил ХАМАСу атаковать страну

Израиль в начале войны принял боевые действия в Газе за учения

13 октября 2023 в 08:24 Размер текста - 17 +

Израильские генералы восприняли начало боевых действий за учения, пишет The Times of Israel Фото: Zuma/TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и службы безопасности проводили оценку ситуации перед нападением ХАМАСа и пришли к выводу, что боевые действия в секторе Газа были учениями, а не реальной угрозой. Об этом пишет издание The Times of Israel. «Получив некоторую информацию о том, что что-то происходит, пришли к выводу, что действия в Газе, скорее всего, были учениями», — сообщается в материале издания. Автор напомнил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что он не получал предупреждений от разведки до начала атаки ХАМАСа. Израильские власти были проинформированы только после начала боевых действий. Генералы и представители разведки проводили множественные телефонные переговоры друг с другом, но по итогу решили не поднимать тревогу и не увеличивать военные силы в районе Газы, считая ситуацию контролируемой, заключили в издании. Израильские военные получали сигналы о возможной атаке со стороны ХАМАС 7 октября. При этом точных данных от разведки не последовало. Одной из ошибок Израиля заключалась в неспособности разведчиков контролировать важные каналы связи, которыми пользовались палестинские боевики, передает телеканал 360.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и службы безопасности проводили оценку ситуации перед нападением ХАМАСа и пришли к выводу, что боевые действия в секторе Газа были учениями, а не реальной угрозой. Об этом пишет издание The Times of Israel. «Получив некоторую информацию о том, что что-то происходит, пришли к выводу, что действия в Газе, скорее всего, были учениями», — сообщается в материале издания. Автор напомнил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что он не получал предупреждений от разведки до начала атаки ХАМАСа. Израильские власти были проинформированы только после начала боевых действий. Генералы и представители разведки проводили множественные телефонные переговоры друг с другом, но по итогу решили не поднимать тревогу и не увеличивать военные силы в районе Газы, считая ситуацию контролируемой, заключили в издании. Израильские военные получали сигналы о возможной атаке со стороны ХАМАС 7 октября. При этом точных данных от разведки не последовало. Одной из ошибок Израиля заключалась в неспособности разведчиков контролировать важные каналы связи, которыми пользовались палестинские боевики, передает телеканал 360.