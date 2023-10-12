ЦАХАЛ не воспринял всерьез сигналы об атаке ХАМАС

Израильские военные получали сигналы о возможной атаке со стороны ХАМАС 7 октября, но у них не было точных данных от разведки. Об этом рассказал представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
«Сигналы, которые появились за несколько часов до атаки, могли быть основаны на различных признаках от разведки», — передает слова Хагари газета Times of Israel. Он добавил, что эти данные были обсуждены высокопоставленными офицерами разведки.
Хагари заявил, что перед нападением не было каких-либо значительных предупреждений. Армия Израиля проведет расследование всех обстоятельств этого внезапного нападения со стороны ХАМАС, заключил представитель ЦАХАЛа.
Боевики палестинского движения ХАМАС перед нападением использовали разведывательные тактики, чтобы обмануть Израиль. Сообщается, что они создавали иллюзию нежелания вступать в конфронтацию, чтобы израильская разведка не ожидала масштабной операции. Палестинские боевики 7 октября совершили атаку с воздуха, земли и моря.
Израильские военные получали сигналы о возможной атаке со стороны ХАМАС 7 октября, но у них не было точных данных от разведки. Об этом рассказал представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. «Сигналы, которые появились за несколько часов до атаки, могли быть основаны на различных признаках от разведки», — передает слова Хагари газета Times of Israel. Он добавил, что эти данные были обсуждены высокопоставленными офицерами разведки. Хагари заявил, что перед нападением не было каких-либо значительных предупреждений. Армия Израиля проведет расследование всех обстоятельств этого внезапного нападения со стороны ХАМАС, заключил представитель ЦАХАЛа. Боевики палестинского движения ХАМАС перед нападением использовали разведывательные тактики, чтобы обмануть Израиль. Сообщается, что они создавали иллюзию нежелания вступать в конфронтацию, чтобы израильская разведка не ожидала масштабной операции. Палестинские боевики 7 октября совершили атаку с воздуха, земли и моря.