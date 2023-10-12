12 октября 2023

Депутат Алексей Вихарев: думу Екатеринбурга возглавит женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург, вихарев алексей
По словам Алексея Вихарева, Гурарий подошла по множеству критериев отбора Фото:

Как и анонсировало URA.RU, спикером думы Екатеринбурга будет 33-летний директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий. На это во время заседания фракции «Единой России» указал ее руководитель Алексей Вихарев, передает корреспондент URA.RU.

«Екатеринбург — сильный город с твердым мужским характером. А роль и влияние женщин, с их заботливым и теплым отношением к людям, в истории города огромна. Женщина может сгладить углы, рассудить по справедливости, поддержать гармонию и порядок. Быть над схваткой между разными группами влияния. В политике и городском хозяйстве это очень важно», — заявил Вихарев.

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На выходе из зала заседания он отметил, что «к выбору председателя городской думы депутаты подошли вдумчиво и ответственно». «Кандидатура проходила согласования не только на уровне депутатов, городского и областного руководства, но и руководства страны и партии „Единая Россия“. Важно было не спешить и тщательно выбрать на вторую в городе должность человека, соответствующего очень многим критериям», — отметил Вихарев, подтвердив тем самым официальную версию, почему назначение спикера переносили с сентября.

Среди критериев Вихарев назвал «сильные профессиональные, академические знания, опыт руководящей работы, кристально чистая биография, энергия и самое главное — эмпатия, умение сопереживать проблемам и чаяниям избирателей, открытость и искренность, любовь к людям и городу». «Партия „Единая Россия“ предложила на эту должность Анну Гурарий. Она очень точно подходит под все критерии», — резюмировал политик. Через несколько минут депутаты соберутся, чтобы утвердить Гурарий окончательно.

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Как и анонсировало URA.RU, спикером думы Екатеринбурга будет 33-летний директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий. На это во время заседания фракции «Единой России» указал ее руководитель Алексей Вихарев, передает корреспондент URA.RU. «Екатеринбург — сильный город с твердым мужским характером. А роль и влияние женщин, с их заботливым и теплым отношением к людям, в истории города огромна. Женщина может сгладить углы, рассудить по справедливости, поддержать гармонию и порядок. Быть над схваткой между разными группами влияния. В политике и городском хозяйстве это очень важно», — заявил Вихарев. На выходе из зала заседания он отметил, что «к выбору председателя городской думы депутаты подошли вдумчиво и ответственно». «Кандидатура проходила согласования не только на уровне депутатов, городского и областного руководства, но и руководства страны и партии „Единая Россия“. Важно было не спешить и тщательно выбрать на вторую в городе должность человека, соответствующего очень многим критериям», — отметил Вихарев, подтвердив тем самым официальную версию, почему назначение спикера переносили с сентября. Среди критериев Вихарев назвал «сильные профессиональные, академические знания, опыт руководящей работы, кристально чистая биография, энергия и самое главное — эмпатия, умение сопереживать проблемам и чаяниям избирателей, открытость и искренность, любовь к людям и городу». «Партия „Единая Россия“ предложила на эту должность Анну Гурарий. Она очень точно подходит под все критерии», — резюмировал политик. Через несколько минут депутаты соберутся, чтобы утвердить Гурарий окончательно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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