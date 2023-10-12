Депутат Алексей Вихарев: думу Екатеринбурга возглавит женщина

13 октября 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Вихарева, Гурарий подошла по множеству критериев отбора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как и анонсировало URA.RU, спикером думы Екатеринбурга будет 33-летний директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий. На это во время заседания фракции «Единой России» указал ее руководитель Алексей Вихарев, передает корреспондент URA.RU. «Екатеринбург — сильный город с твердым мужским характером. А роль и влияние женщин, с их заботливым и теплым отношением к людям, в истории города огромна. Женщина может сгладить углы, рассудить по справедливости, поддержать гармонию и порядок. Быть над схваткой между разными группами влияния. В политике и городском хозяйстве это очень важно», — заявил Вихарев. Новость по теме Будущий спикер думы Екатеринбурга прошла последний фильтр На выходе из зала заседания он отметил, что «к выбору председателя городской думы депутаты подошли вдумчиво и ответственно». «Кандидатура проходила согласования не только на уровне депутатов, городского и областного руководства, но и руководства страны и партии „Единая Россия“. Важно было не спешить и тщательно выбрать на вторую в городе должность человека, соответствующего очень многим критериям», — отметил Вихарев, подтвердив тем самым официальную версию, почему назначение спикера переносили с сентября. Среди критериев Вихарев назвал «сильные профессиональные, академические знания, опыт руководящей работы, кристально чистая биография, энергия и самое главное — эмпатия, умение сопереживать проблемам и чаяниям избирателей, открытость и искренность, любовь к людям и городу». «Партия „Единая Россия“ предложила на эту должность Анну Гурарий. Она очень точно подходит под все критерии», — резюмировал политик. Через несколько минут депутаты соберутся, чтобы утвердить Гурарий окончательно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Как и анонсировало URA.RU, спикером думы Екатеринбурга будет 33-летний директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий. На это во время заседания фракции «Единой России» указал ее руководитель Алексей Вихарев, передает корреспондент URA.RU. «Екатеринбург — сильный город с твердым мужским характером. А роль и влияние женщин, с их заботливым и теплым отношением к людям, в истории города огромна. Женщина может сгладить углы, рассудить по справедливости, поддержать гармонию и порядок. Быть над схваткой между разными группами влияния. В политике и городском хозяйстве это очень важно», — заявил Вихарев. На выходе из зала заседания он отметил, что «к выбору председателя городской думы депутаты подошли вдумчиво и ответственно». «Кандидатура проходила согласования не только на уровне депутатов, городского и областного руководства, но и руководства страны и партии „Единая Россия“. Важно было не спешить и тщательно выбрать на вторую в городе должность человека, соответствующего очень многим критериям», — отметил Вихарев, подтвердив тем самым официальную версию, почему назначение спикера переносили с сентября. Среди критериев Вихарев назвал «сильные профессиональные, академические знания, опыт руководящей работы, кристально чистая биография, энергия и самое главное — эмпатия, умение сопереживать проблемам и чаяниям избирателей, открытость и искренность, любовь к людям и городу». «Партия „Единая Россия“ предложила на эту должность Анну Гурарий. Она очень точно подходит под все критерии», — резюмировал политик. Через несколько минут депутаты соберутся, чтобы утвердить Гурарий окончательно.