Будущий спикер думы Екатеринбурга прошла последний фильтр

11 октября 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Анну Гурарий окончательно утвердят на заседании думы 13 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президиум свердловского политсовета «Единой России» выдвинул в спикеры думы Екатеринбурга 33-летнюю Анну Гурарий — депутата, директора департамента политологии и социологии УрФУ. Совещание прошло вечером 11 октября, передает корреспондент URA.RU. Предполагается, что Гурарий изберут на внеочередном заседании думы 13 октября. Дату определили накануне — когда резиденция губернатора получила одобрение из администрации президента РФ. Консультации длились несколько недель. Что Гурарий возглавит думу, губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов решили сразу после выборов 9—10 сентября, 13-го Гурарий согласовали с кадровой комиссией ЕР. Новость по теме Москва согласовала спикера новой думы Екатеринбурга Но дума дважды — 19 сентября и 10 октября — переносила назначение. Долгое согласование с АП и УФСБ — официальная версия. Высказывались также множество неофициальных — например, что есть альтернативные кандидатуры, поддержанными разными центрами влияния. По словам одного из источников URA.RU, у Гурарий было как минимум два собеседования с АП. Первое — 15 сентября. Второе — решающее — состоялось на прошлой неделе, Гурарий выходила на связь со столичными чиновниками из кабинета Орлова. Его и Куйвашева в городе, кстати, нет — они в отпуске.

Президиум свердловского политсовета «Единой России» выдвинул в спикеры думы Екатеринбурга 33-летнюю Анну Гурарий — депутата, директора департамента политологии и социологии УрФУ. Совещание прошло вечером 11 октября, передает корреспондент URA.RU. Предполагается, что Гурарий изберут на внеочередном заседании думы 13 октября. Дату определили накануне — когда резиденция губернатора получила одобрение из администрации президента РФ. Консультации длились несколько недель. Что Гурарий возглавит думу, губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов решили сразу после выборов 9—10 сентября, 13-го Гурарий согласовали с кадровой комиссией ЕР. Но дума дважды — 19 сентября и 10 октября — переносила назначение. Долгое согласование с АП и УФСБ — официальная версия. Высказывались также множество неофициальных — например, что есть альтернативные кандидатуры, поддержанными разными центрами влияния. По словам одного из источников URA.RU, у Гурарий было как минимум два собеседования с АП. Первое — 15 сентября. Второе — решающее — состоялось на прошлой неделе, Гурарий выходила на связь со столичными чиновниками из кабинета Орлова. Его и Куйвашева в городе, кстати, нет — они в отпуске.