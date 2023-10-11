Будущий спикер думы Екатеринбурга прошла последний фильтр

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Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург, гурарий анна
Анну Гурарий окончательно утвердят на заседании думы 13 октября Фото:

Президиум свердловского политсовета «Единой России» выдвинул в спикеры думы Екатеринбурга 33-летнюю Анну Гурарий — депутата, директора департамента политологии и социологии УрФУ. Совещание прошло вечером 11 октября, передает корреспондент URA.RU.

Предполагается, что Гурарий изберут на внеочередном заседании думы 13 октября. Дату определили накануне — когда резиденция губернатора получила одобрение из администрации президента РФ.

Консультации длились несколько недель. Что Гурарий возглавит думу, губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов решили сразу после выборов 9—10 сентября, 13-го Гурарий согласовали с кадровой комиссией ЕР.

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Но дума дважды — 19 сентября и 10 октября — переносила назначение. Долгое согласование с АП и УФСБ — официальная версия. Высказывались также множество неофициальных — например, что есть альтернативные кандидатуры, поддержанными разными центрами влияния.

По словам одного из источников URA.RU, у Гурарий было как минимум два собеседования с АП. Первое — 15 сентября. Второе — решающее — состоялось на прошлой неделе, Гурарий выходила на связь со столичными чиновниками из кабинета Орлова. Его и Куйвашева в городе, кстати, нет — они в отпуске.

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Президиум свердловского политсовета «Единой России» выдвинул в спикеры думы Екатеринбурга 33-летнюю Анну Гурарий — депутата, директора департамента политологии и социологии УрФУ. Совещание прошло вечером 11 октября, передает корреспондент URA.RU. Предполагается, что Гурарий изберут на внеочередном заседании думы 13 октября. Дату определили накануне — когда резиденция губернатора получила одобрение из администрации президента РФ. Консультации длились несколько недель. Что Гурарий возглавит думу, губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов решили сразу после выборов 9—10 сентября, 13-го Гурарий согласовали с кадровой комиссией ЕР. Но дума дважды — 19 сентября и 10 октября — переносила назначение. Долгое согласование с АП и УФСБ — официальная версия. Высказывались также множество неофициальных — например, что есть альтернативные кандидатуры, поддержанными разными центрами влияния. По словам одного из источников URA.RU, у Гурарий было как минимум два собеседования с АП. Первое — 15 сентября. Второе — решающее — состоялось на прошлой неделе, Гурарий выходила на связь со столичными чиновниками из кабинета Орлова. Его и Куйвашева в городе, кстати, нет — они в отпуске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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