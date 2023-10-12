Предприниматель из ЯНАО попал под уголовку за задолженность по зарплате

13 октября 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

На предпринимателя из Нового Уренгоя завели уголовное дело за задержки по зарплате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) директор ООО «ЭнергоПроект» не выплачивал работникам заработную плату в течение осени 2022 года, при этом денежные средства направлялись на иные цели. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Установлено, что перед четырьмя работниками организации с сентября по ноябрь 2022 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму более 600 тысяч рублей. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Так как руководитель предприятия имел возможность погашения задолженности работникам, то его действия можно квалифицировать как умышленную невыплату заработной платы в течение двух и более месяцев. Фактически, денежные средства работников предприятия использовались в корыстных целях. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

В Новом Уренгое (ЯНАО) директор ООО «ЭнергоПроект» не выплачивал работникам заработную плату в течение осени 2022 года, при этом денежные средства направлялись на иные цели. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Установлено, что перед четырьмя работниками организации с сентября по ноябрь 2022 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму более 600 тысяч рублей. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Так как руководитель предприятия имел возможность погашения задолженности работникам, то его действия можно квалифицировать как умышленную невыплату заработной платы в течение двух и более месяцев. Фактически, денежные средства работников предприятия использовались в корыстных целях. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.