12 октября 2023

Предприниматель из ЯНАО попал под уголовку за задолженность по зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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На предпринимателя из Нового Уренгоя завели уголовное дело за задержки по зарплате Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) директор ООО «ЭнергоПроект» не выплачивал работникам заработную плату в течение осени 2022 года, при этом денежные средства направлялись на иные цели. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«Установлено, что перед четырьмя работниками организации с сентября по ноябрь 2022 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму более 600 тысяч рублей. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

Так как руководитель предприятия имел возможность погашения задолженности работникам, то его действия можно квалифицировать как умышленную невыплату заработной платы в течение двух и более месяцев. Фактически, денежные средства работников предприятия использовались в корыстных целях. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) директор ООО «ЭнергоПроект» не выплачивал работникам заработную плату в течение осени 2022 года, при этом денежные средства направлялись на иные цели. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Установлено, что перед четырьмя работниками организации с сентября по ноябрь 2022 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму более 600 тысяч рублей. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Так как руководитель предприятия имел возможность погашения задолженности работникам, то его действия можно квалифицировать как умышленную невыплату заработной платы в течение двух и более месяцев. Фактически, денежные средства работников предприятия использовались в корыстных целях. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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