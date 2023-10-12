В Златоусте трамвай сбил 15-летнего велосипедиста. Видео

13 октября 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Ребенка в шоковом состоянии доставили в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) водитель трамвая сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Как сообщили URA.RU в ГИБДД города, подростка доставили в медучреждение. «Водитель трамвая совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался справа налево по направлению движения трамвая. В результате ДТП 15-летний велосипедист получил телесные повреждения, в результате чего был госпитализирован», — сообщили URA.RU в ГИБДД Златоуста. Там отметили, что инцидент произошел в темное время суток. В настоящий момент все обстоятельства ДТП уточняются.

В Златоусте (Челябинская область) водитель трамвая сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Как сообщили URA.RU в ГИБДД города, подростка доставили в медучреждение. «Водитель трамвая совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался справа налево по направлению движения трамвая. В результате ДТП 15-летний велосипедист получил телесные повреждения, в результате чего был госпитализирован», — сообщили URA.RU в ГИБДД Златоуста. Там отметили, что инцидент произошел в темное время суток. В настоящий момент все обстоятельства ДТП уточняются.