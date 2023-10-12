12 октября 2023

В Златоусте трамвай сбил 15-летнего велосипедиста. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенка в шоковом состоянии доставили в больницу Фото:

В Златоусте (Челябинская область) водитель трамвая сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Как сообщили URA.RU в ГИБДД города, подростка доставили в медучреждение.

«Водитель трамвая совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался справа налево по направлению движения трамвая. В результате ДТП 15-летний велосипедист получил телесные повреждения, в результате чего был госпитализирован», — сообщили URA.RU в ГИБДД Златоуста.

Там отметили, что инцидент произошел в темное время суток. В настоящий момент все обстоятельства ДТП уточняются.

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В Златоусте (Челябинская область) водитель трамвая сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Как сообщили URA.RU в ГИБДД города, подростка доставили в медучреждение. «Водитель трамвая совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался справа налево по направлению движения трамвая. В результате ДТП 15-летний велосипедист получил телесные повреждения, в результате чего был госпитализирован», — сообщили URA.RU в ГИБДД Златоуста. Там отметили, что инцидент произошел в темное время суток. В настоящий момент все обстоятельства ДТП уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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