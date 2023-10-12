Ребенка в шоковом состоянии доставили в больницу
В Златоусте (Челябинская область) водитель трамвая сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Как сообщили URA.RU в ГИБДД города, подростка доставили в медучреждение.
«Водитель трамвая совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался справа налево по направлению движения трамвая. В результате ДТП 15-летний велосипедист получил телесные повреждения, в результате чего был госпитализирован», — сообщили URA.RU в ГИБДД Златоуста.
Там отметили, что инцидент произошел в темное время суток. В настоящий момент все обстоятельства ДТП уточняются.
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