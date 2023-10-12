Пермячка отсудила у аэропорта сотни тысяч за скользкий пол

Суд встал на сторону пострадавшей женщины
Жительница Перми поскользнулась на территории аэропорта, упала и сломала ногу. За это женщина отсудила 300 тысяч рублей у АО «Международный аэропорт Пермь».
«В декабре 2022 года жительница Перми выходила из аэропорта, поскользнулась и сломала ногу при падении. За компенсацией женщина обратилась в суд. Установлено, что АО „Международный аэропорт Пермь“ не проводил уборку входной группы в то время, когда упала пермячка», — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
Суд встал на сторону пострадавшей женщины. За причиненные страдания аэропорт выплатит пермячке 300 тысяч рублей.
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