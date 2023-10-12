12 октября 2023

Пермячка отсудила у аэропорта сотни тысяч за скользкий пол

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый терминал Пермского аэропорта Большое Савино. Пермь , аэропорт большое савино, аэропорт пермь
Суд встал на сторону пострадавшей женщины Фото:

Жительница Перми поскользнулась на территории аэропорта, упала и сломала ногу. За это женщина отсудила 300 тысяч рублей у АО «Международный аэропорт Пермь».

«В декабре 2022 года жительница Перми выходила из аэропорта, поскользнулась и сломала ногу при падении. За компенсацией женщина обратилась в суд. Установлено, что АО „Международный аэропорт Пермь“ не проводил уборку входной группы в то время, когда упала пермячка», — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Суд встал на сторону пострадавшей женщины. За причиненные страдания аэропорт выплатит пермячке 300 тысяч рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Перми поскользнулась на территории аэропорта, упала и сломала ногу. За это женщина отсудила 300 тысяч рублей у АО «Международный аэропорт Пермь». «В декабре 2022 года жительница Перми выходила из аэропорта, поскользнулась и сломала ногу при падении. За компенсацией женщина обратилась в суд. Установлено, что АО „Международный аэропорт Пермь“ не проводил уборку входной группы в то время, когда упала пермячка», — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. Суд встал на сторону пострадавшей женщины. За причиненные страдания аэропорт выплатит пермячке 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...