12 октября 2023

Полуголый тюменец гонялся с ножом за прохожим. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, убийство, оружие, штык-нож, нож
Мужчина в трусах с ножом разгуливал по улице Мельникайте Фото:

В Тюмени мужчина в трусах с ножом разгуливал по улице Мельникайте. По словам очевидцев, тюменец бегал за неизвестным человеком. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«На Мельникайте около 22:30 бегал мужчина в трусах с ножом за человеком. Только непонятно, за кем именно», — написала тюменка Лера в социальной сети.

В УМВД России по региону URA.RU рассказали, что сообщение о полуголом мужчине поступило дежурному полиции вечером 12 октября. Личность мужчины установлена. «12 октября в 23:15 на пульт дежурного полиции поступил сигнал о том, что на улице Мельникайте находится полураздетый мужчина. В указанное место был направлен наряд ППС. Личность указанного мужчины установлена, он был опрошен», — сообщили агентству в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал. Проводится проверка.

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В Тюмени мужчина в трусах с ножом разгуливал по улице Мельникайте. По словам очевидцев, тюменец бегал за неизвестным человеком. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «На Мельникайте около 22:30 бегал мужчина в трусах с ножом за человеком. Только непонятно, за кем именно», — написала тюменка Лера в социальной сети. В УМВД России по региону URA.RU рассказали, что сообщение о полуголом мужчине поступило дежурному полиции вечером 12 октября. Личность мужчины установлена. «12 октября в 23:15 на пульт дежурного полиции поступил сигнал о том, что на улице Мельникайте находится полураздетый мужчина. В указанное место был направлен наряд ППС. Личность указанного мужчины установлена, он был опрошен», — сообщили агентству в ведомстве. В результате инцидента никто не пострадал. Проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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