Полуголый тюменец гонялся с ножом за прохожим. Видео

13 октября 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Мужчина в трусах с ножом разгуливал по улице Мельникайте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени мужчина в трусах с ножом разгуливал по улице Мельникайте. По словам очевидцев, тюменец бегал за неизвестным человеком. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «На Мельникайте около 22:30 бегал мужчина в трусах с ножом за человеком. Только непонятно, за кем именно», — написала тюменка Лера в социальной сети. В УМВД России по региону URA.RU рассказали, что сообщение о полуголом мужчине поступило дежурному полиции вечером 12 октября. Личность мужчины установлена. «12 октября в 23:15 на пульт дежурного полиции поступил сигнал о том, что на улице Мельникайте находится полураздетый мужчина. В указанное место был направлен наряд ППС. Личность указанного мужчины установлена, он был опрошен», — сообщили агентству в ведомстве. В результате инцидента никто не пострадал. Проводится проверка.

В Тюмени мужчина в трусах с ножом разгуливал по улице Мельникайте. По словам очевидцев, тюменец бегал за неизвестным человеком. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «На Мельникайте около 22:30 бегал мужчина в трусах с ножом за человеком. Только непонятно, за кем именно», — написала тюменка Лера в социальной сети. В УМВД России по региону URA.RU рассказали, что сообщение о полуголом мужчине поступило дежурному полиции вечером 12 октября. Личность мужчины установлена. «12 октября в 23:15 на пульт дежурного полиции поступил сигнал о том, что на улице Мельникайте находится полураздетый мужчина. В указанное место был направлен наряд ППС. Личность указанного мужчины установлена, он был опрошен», — сообщили агентству в ведомстве. В результате инцидента никто не пострадал. Проводится проверка.