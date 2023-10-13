В США заявили о необходимости прекратить поддержку Киева из-за нацизма «Азова»*

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Проявления нацизма на Украине могут повлиять на поддержку Киева со стороны США, пишет The Tufts Daily Фото:
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Необходимо задуматься о прекращении поддержки Украины из-за присутствия нацистских элементов в ВСУ, главным из которых является батальон «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен на территории России). Об этом пишет американская газета The Tufts Daily.

«Интегрировав „Азов“ в свои вооруженные силы, украинское правительство показало, что оно готово терпеть неонацистский экстремизм. В связи с этим США следует немедленно пересмотреть свою поддержку Украины», — говорится в материале газеты. Там добавили, что заявления украинского парламента, в которых процитированы слова пособника фашистов Степана Бандеры, свидетельствуют о наличии неонацистской идеологии в правительстве.

Также Минобороны Украины была опубликована фотография украинского солдата с неонацистскими символами, однако она была удалена после возмущения контрольных органов. Угрозы уничтожить евреев, высказанные украинским генералом Василием Вовком, также вызвали волну негодования на Западе, заключили в газете.

Посол России в США Анатолий Антонов рассказывал, что поддержка США украинских нацистов оставит неизгладимое пятно позора в истории Америки. Подобным высказыванием он отреагировал на пребывание боевиков «Азова» в Соединенных Штатах.

*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России

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Необходимо задуматься о прекращении поддержки Украины из-за присутствия нацистских элементов в ВСУ, главным из которых является батальон «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен на территории России). Об этом пишет американская газета The Tufts Daily. «Интегрировав „Азов“ в свои вооруженные силы, украинское правительство показало, что оно готово терпеть неонацистский экстремизм. В связи с этим США следует немедленно пересмотреть свою поддержку Украины», — говорится в материале газеты. Там добавили, что заявления украинского парламента, в которых процитированы слова пособника фашистов Степана Бандеры, свидетельствуют о наличии неонацистской идеологии в правительстве. Также Минобороны Украины была опубликована фотография украинского солдата с неонацистскими символами, однако она была удалена после возмущения контрольных органов. Угрозы уничтожить евреев, высказанные украинским генералом Василием Вовком, также вызвали волну негодования на Западе, заключили в газете. Посол России в США Анатолий Антонов рассказывал, что поддержка США украинских нацистов оставит неизгладимое пятно позора в истории Америки. Подобным высказыванием он отреагировал на пребывание боевиков «Азова» в Соединенных Штатах. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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