12 октября 2023

В Свердловской области пьяный водитель Range Rover устроил ДТП с пострадавшим

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с пострадавшим произошла в Нижнем Тагиле
Авария с пострадавшим произошла в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пьяный водитель на Range Rover въехал в «Ладу». Водитель отечественной легковушки выжил, но получил тяжелые травмы.

«Инцидент произошел 6 часов утра 13 октября. Нетрезвый 32-летний водитель Range Rover ехал по Ленинградскому проспекту в Дзержинском районе Нижнего Тагила. В определенный момент он въехал в ВАЗ-2109, который остановился на запрещающий сигнал светофора перед пешеходным переходом», — сообщили в отделе пропаганды свердловского УГИБДД.

В результате аварии тяжелые травмы получил 52-летний водитель «Лады» — его зажало в салоне машины. На место инцидента прибыли сотрудники МЧС, вызволили мужчину и передали медикам скорой помощи. Сейчас он находится на лечении в горбольнице №1. На виновника ДТП завели уголовное дело — ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пьяный водитель на Range Rover въехал в «Ладу». Водитель отечественной легковушки выжил, но получил тяжелые травмы. «Инцидент произошел 6 часов утра 13 октября. Нетрезвый 32-летний водитель Range Rover ехал по Ленинградскому проспекту в Дзержинском районе Нижнего Тагила. В определенный момент он въехал в ВАЗ-2109, который остановился на запрещающий сигнал светофора перед пешеходным переходом», — сообщили в отделе пропаганды свердловского УГИБДД. В результате аварии тяжелые травмы получил 52-летний водитель «Лады» — его зажало в салоне машины. На место инцидента прибыли сотрудники МЧС, вызволили мужчину и передали медикам скорой помощи. Сейчас он находится на лечении в горбольнице №1. На виновника ДТП завели уголовное дело — ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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