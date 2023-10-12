В Перми школьница избила подругу из-за одежды

В Перми одна школьница избила другую из-за одежды. Все произошло в подъезде жилого дома, третья девушка снимала процесс избиения на видео.
«На видеозаписи школьница села на свою подругу сверху и избивает ее в подъезде дома. Все действия сопровождаются матом. В процессе избиения девушка спрашивает у своей подруги, почему та не вернула ей вещи», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на социальные сети, где опубликовано видео. В какой-то момент школьница, которую избивают, начинает плакать, а девушка, снимающая видео, просит остановить драку.
В полиции сообщили, что проводят проверку по данному видео. Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
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