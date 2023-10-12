В Перми школьница избила подругу из-за одежды

13 октября 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Школьница напала на свою сверстницу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Перми одна школьница избила другую из-за одежды. Все произошло в подъезде жилого дома, третья девушка снимала процесс избиения на видео. «На видеозаписи школьница села на свою подругу сверху и избивает ее в подъезде дома. Все действия сопровождаются матом. В процессе избиения девушка спрашивает у своей подруги, почему та не вернула ей вещи», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на социальные сети, где опубликовано видео. В какой-то момент школьница, которую избивают, начинает плакать, а девушка, снимающая видео, просит остановить драку. В полиции сообщили, что проводят проверку по данному видео. Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

В Перми одна школьница избила другую из-за одежды. Все произошло в подъезде жилого дома, третья девушка снимала процесс избиения на видео. «На видеозаписи школьница села на свою подругу сверху и избивает ее в подъезде дома. Все действия сопровождаются матом. В процессе избиения девушка спрашивает у своей подруги, почему та не вернула ей вещи», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на социальные сети, где опубликовано видео. В какой-то момент школьница, которую избивают, начинает плакать, а девушка, снимающая видео, просит остановить драку. В полиции сообщили, что проводят проверку по данному видео. Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.