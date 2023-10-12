12 октября 2023

В Перми школьница избила подругу из-за одежды

© Служба новостей «URA.RU»
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Построение стройотрядов. Курган, школьницы, закрытое лицо, девочка с рюкзаком
Школьница напала на свою сверстницу Фото:

В Перми одна школьница избила другую из-за одежды. Все произошло в подъезде жилого дома, третья девушка снимала процесс избиения на видео.

«На видеозаписи школьница села на свою подругу сверху и избивает ее в подъезде дома. Все действия сопровождаются матом. В процессе избиения девушка спрашивает у своей подруги, почему та не вернула ей вещи», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на социальные сети, где опубликовано видео. В какой-то момент школьница, которую избивают, начинает плакать, а девушка, снимающая видео, просит остановить драку.

В полиции сообщили, что проводят проверку по данному видео. Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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В Перми одна школьница избила другую из-за одежды. Все произошло в подъезде жилого дома, третья девушка снимала процесс избиения на видео. «На видеозаписи школьница села на свою подругу сверху и избивает ее в подъезде дома. Все действия сопровождаются матом. В процессе избиения девушка спрашивает у своей подруги, почему та не вернула ей вещи», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на социальные сети, где опубликовано видео. В какой-то момент школьница, которую избивают, начинает плакать, а девушка, снимающая видео, просит остановить драку. В полиции сообщили, что проводят проверку по данному видео. Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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