В Пермском крае простились с бойцом СВО Челпановым, погибшем от ран

27 октября 2025 в 15:29
Похороны прошли 27 октября

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае состоялись похороны участника специальной военной операции Алексея Челпанова. Боец скончался от ран в госпитале, сообщили в группе администрации Оханского округа в соцсети «ВКонтакте».

«22 октября в госпитале от ран, полученных при боевых действиях, скончался наш земляк, участник СВО Алексей Челпанов. Служил артиллеристом, уволен в запас после тяжелого ранения в феврале этого года», — сказано в сообщении.

Про бойца также известно, что Алексей Челпанов родился в деревне Зародники 32 года назад. Окончил 9 классов Дубровской средней школы и профессиональное техучилище в Нытве по специальности «повар-кондитер». Работал в нефтяной компании в Санкт-Петербруге, а в сентябре 2022 года ушел на фронт.

