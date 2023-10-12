Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с ветераном, чтобы передать поздравления с юбилеем от президента России Владимира Путина. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Несколько десятилетий падения и деградации преодолеваются сейчас как раз во многом благодаря труду ветеранов. Сегодня в гостях у одного из наших ветеранов, передаем именное поздравление с 95-летием от Президента РФ Прасковье Федоровне. Вспомнили с ней ряд этапов ее жизненного и трудового пути, вплоть до девичьей фамилии», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».
Сообщается, что сама Прасковья Федоровна живет в Белозерском муниципальном округе. Между тем, губернатор Шумков заявил, что задача нынешнего поколения в том, чтобы развивать и сохранять все построенное ветеранами.
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