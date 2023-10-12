Курганский губернатор передал ветерану поздравление с юбилеем от Путина. Фото

Президент РФ Владимир Путин поздравил пенсионерку из Кургана с юбилеем

13 октября 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Шумков приехал к ветерану на юбилей с поздравлениями от президента РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с ветераном, чтобы передать поздравления с юбилеем от президента России Владимира Путина. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Несколько десятилетий падения и деградации преодолеваются сейчас как раз во многом благодаря труду ветеранов. Сегодня в гостях у одного из наших ветеранов, передаем именное поздравление с 95-летием от Президента РФ Прасковье Федоровне. Вспомнили с ней ряд этапов ее жизненного и трудового пути, вплоть до девичьей фамилии», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что сама Прасковья Федоровна живет в Белозерском муниципальном округе. Между тем, губернатор Шумков заявил, что задача нынешнего поколения в том, чтобы развивать и сохранять все построенное ветеранами. Губернатор Шумков приехал в гости к ветерану Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с ветераном, чтобы передать поздравления с юбилеем от президента России Владимира Путина. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Несколько десятилетий падения и деградации преодолеваются сейчас как раз во многом благодаря труду ветеранов. Сегодня в гостях у одного из наших ветеранов, передаем именное поздравление с 95-летием от Президента РФ Прасковье Федоровне. Вспомнили с ней ряд этапов ее жизненного и трудового пути, вплоть до девичьей фамилии», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что сама Прасковья Федоровна живет в Белозерском муниципальном округе. Между тем, губернатор Шумков заявил, что задача нынешнего поколения в том, чтобы развивать и сохранять все построенное ветеранами.