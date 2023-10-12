12 октября 2023

Курганский губернатор передал ветерану поздравление с юбилеем от Путина. Фото

Президент РФ Владимир Путин поздравил пенсионерку из Кургана с юбилеем
© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
Шумков приехал к ветерану на юбилей с поздравлениями от президента РФ Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с ветераном, чтобы передать поздравления с юбилеем от президента России Владимира Путина. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Несколько десятилетий падения и деградации преодолеваются сейчас как раз во многом благодаря труду ветеранов. Сегодня в гостях у одного из наших ветеранов, передаем именное поздравление с 95-летием от Президента РФ Прасковье Федоровне. Вспомнили с ней ряд этапов ее жизненного и трудового пути, вплоть до девичьей фамилии», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Сообщается, что сама Прасковья Федоровна живет в Белозерском муниципальном округе. Между тем, губернатор Шумков заявил, что задача нынешнего поколения в том, чтобы развивать и сохранять все построенное ветеранами.

Губернатор Шумков приехал в гости к ветерану
Губернатор Шумков приехал в гости к ветерану
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с ветераном, чтобы передать поздравления с юбилеем от президента России Владимира Путина. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Несколько десятилетий падения и деградации преодолеваются сейчас как раз во многом благодаря труду ветеранов. Сегодня в гостях у одного из наших ветеранов, передаем именное поздравление с 95-летием от Президента РФ Прасковье Федоровне. Вспомнили с ней ряд этапов ее жизненного и трудового пути, вплоть до девичьей фамилии», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что сама Прасковья Федоровна живет в Белозерском муниципальном округе. Между тем, губернатор Шумков заявил, что задача нынешнего поколения в том, чтобы развивать и сохранять все построенное ветеранами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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