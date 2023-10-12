12 октября 2023

В Екатеринбурге ряд трамвайных маршрутов изменит схемы движения

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное трамвайное депо и учебный центр ТТУ. Екатеринбург, трамвайное депо, трамвай, электрический транспорт
Изменения маршрутов связаны с ремонтом трамвайных путей Фото:

В Екатеринбурге у нескольких трамвайных маршрутов изменятся трассы следования. Это связано с ремонтом путей в микрорайоне Старая Сортировка.

«С 14 по 30 октября в Екатеринбурге изменяется движение трамваев №№ 6, 19, 23, 24. Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на улице Бебеля, от улицы Пехотинцев до улицы Автомагистральной», — сообщили в пресс-службы мэрии уральской столицы.

Измененные трассы маршрутов трамваев муниципального «Гортанса»:

— трамвай № 6: 7 Ключей — улицы Техническая — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — проспект Ленина — улицы Луначарского — Тверитина — Мичурина — ЦПКиО;

— трамвай №19: Волгоградская — улицы Викулова — Татищева — Красноуральская — Халтурина — Техническая — 7 Ключей;

— трамвай № 23: 40 лет ВЛКСМ — улицы Сыромолотова — Малышева — Гагарина — Уральская — Челюскинцев — Верх-Исетский бульвар — улицы Халтурина — Техническая — 7 Ключей;

— трамвай № 24: Машиностроителей — улицы Донбасская — Бакинских комиссаров — Победы — Кузнецова — проспект Космонавтов — улицы Фронтовых бригад — Старых большевиков — Энтузиастов — Эльмаш.

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В Екатеринбурге у нескольких трамвайных маршрутов изменятся трассы следования. Это связано с ремонтом путей в микрорайоне Старая Сортировка. «С 14 по 30 октября в Екатеринбурге изменяется движение трамваев №№ 6, 19, 23, 24. Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на улице Бебеля, от улицы Пехотинцев до улицы Автомагистральной», — сообщили в пресс-службы мэрии уральской столицы. Измененные трассы маршрутов трамваев муниципального «Гортанса»: — трамвай № 6: 7 Ключей — улицы Техническая — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — проспект Ленина — улицы Луначарского — Тверитина — Мичурина — ЦПКиО; — трамвай №19: Волгоградская — улицы Викулова — Татищева — Красноуральская — Халтурина — Техническая — 7 Ключей; — трамвай № 23: 40 лет ВЛКСМ — улицы Сыромолотова — Малышева — Гагарина — Уральская — Челюскинцев — Верх-Исетский бульвар — улицы Халтурина — Техническая — 7 Ключей; — трамвай № 24: Машиностроителей — улицы Донбасская — Бакинских комиссаров — Победы — Кузнецова — проспект Космонавтов — улицы Фронтовых бригад — Старых большевиков — Энтузиастов — Эльмаш.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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