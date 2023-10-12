В Екатеринбурге ряд трамвайных маршрутов изменит схемы движения

В Екатеринбурге у нескольких трамвайных маршрутов изменятся трассы следования. Это связано с ремонтом путей в микрорайоне Старая Сортировка.
«С 14 по 30 октября в Екатеринбурге изменяется движение трамваев №№ 6, 19, 23, 24. Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на улице Бебеля, от улицы Пехотинцев до улицы Автомагистральной», — сообщили в пресс-службы мэрии уральской столицы.
Измененные трассы маршрутов трамваев муниципального «Гортанса»:
— трамвай № 6: 7 Ключей — улицы Техническая — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — проспект Ленина — улицы Луначарского — Тверитина — Мичурина — ЦПКиО;
— трамвай №19: Волгоградская — улицы Викулова — Татищева — Красноуральская — Халтурина — Техническая — 7 Ключей;
— трамвай № 23: 40 лет ВЛКСМ — улицы Сыромолотова — Малышева — Гагарина — Уральская — Челюскинцев — Верх-Исетский бульвар — улицы Халтурина — Техническая — 7 Ключей;
— трамвай № 24: Машиностроителей — улицы Донбасская — Бакинских комиссаров — Победы — Кузнецова — проспект Космонавтов — улицы Фронтовых бригад — Старых большевиков — Энтузиастов — Эльмаш.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.