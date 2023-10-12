12 октября 2023

Власти Нефтеюганска эвакуировали учеников из всех школ города

© Служба новостей «URA.RU»
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Угроза минирования главпочтамта и школы №69. Екатеринбург, эвакуация, происшествие, чрезвычайное происшествие, полиция, оцепление
Сообщения о минировании поступили во все школы Нефтеюганска Фото:

Из школ Нефтеюганска (ХМАО) эвакуировали учеников и сотрудников из-за поступивших сообщений о минировании всех учреждений. Об этом в своем telegram-канале заявила глава города Эльвира Бугай.

«Уважаемые жители Нефтеюганска! Сообщаю, сегодня проводится эвакуация сотрудников, воспитанников и обучающихся образовательных организаций Нефтеюганска. Письма о ложном минировании пришли на рабочие адреса электронной почты образовательных организаций», — написала в своем telegram-канале мэр.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов уже проверили ряд учреждений. Подозрительные предметы кинологи не обнаружили. На данный момент обследования школ продолжаются. Бугай заверила, что все учреждения возобновят работу после того, как кинологи закончат осмотр.

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Из школ Нефтеюганска (ХМАО) эвакуировали учеников и сотрудников из-за поступивших сообщений о минировании всех учреждений. Об этом в своем telegram-канале заявила глава города Эльвира Бугай. «Уважаемые жители Нефтеюганска! Сообщаю, сегодня проводится эвакуация сотрудников, воспитанников и обучающихся образовательных организаций Нефтеюганска. Письма о ложном минировании пришли на рабочие адреса электронной почты образовательных организаций», — написала в своем telegram-канале мэр. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов уже проверили ряд учреждений. Подозрительные предметы кинологи не обнаружили. На данный момент обследования школ продолжаются. Бугай заверила, что все учреждения возобновят работу после того, как кинологи закончат осмотр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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