Власти Нефтеюганска эвакуировали учеников из всех школ города

Из школ Нефтеюганска (ХМАО) эвакуировали учеников и сотрудников из-за поступивших сообщений о минировании всех учреждений. Об этом в своем telegram-канале заявила глава города Эльвира Бугай.
«Уважаемые жители Нефтеюганска! Сообщаю, сегодня проводится эвакуация сотрудников, воспитанников и обучающихся образовательных организаций Нефтеюганска. Письма о ложном минировании пришли на рабочие адреса электронной почты образовательных организаций», — написала в своем telegram-канале мэр.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов уже проверили ряд учреждений. Подозрительные предметы кинологи не обнаружили. На данный момент обследования школ продолжаются. Бугай заверила, что все учреждения возобновят работу после того, как кинологи закончат осмотр.
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