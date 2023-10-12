12 октября 2023

Екатеринбурженка отсудила полмиллиона рублей у мужа из-за долгов по зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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Ювелиры Екатеринбурга. Кузьма Кузьмичев, ювелирные изделия, украшения, обручальные кольца
Супруги вместе работали в одной компании Фото:

В Екатеринбурге супруга отсудила у мужа-бизнесмена более 500 тысяч рублей долгов по своей зарплате. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Супруги работали вместе в фирме, которую организовал Дмитрий. Прасковья была там главным бухгалтером. Также она выполняла обязанности менеджера по электронным торгам в ИП, но официально не была трудоустроена. После рождения третьего ребенка женщина стала работать из дома. «С января 2022-го Дмитрий перестал выплачивать зарплату супруге, а потом и забрал цифровую подпись, без которой Прасковья не смогла больше работать», — поделились с агентством в суде.

Женщина обратилась в суд с иском к супругу. К делу в качестве третьего лица была привлечена мать Дмитрия. Она перечисляла зарплату Прасковье, хотя в суде заявила, что финансово помогала внучкам. Исковые требования были удовлетворены частично, заявили в пресс-службе суда. Дмитрий пытался обжаловать решение, но не смог. В итоге он выплатил супруге более полумиллиона рублей.

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В Екатеринбурге супруга отсудила у мужа-бизнесмена более 500 тысяч рублей долгов по своей зарплате. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. Супруги работали вместе в фирме, которую организовал Дмитрий. Прасковья была там главным бухгалтером. Также она выполняла обязанности менеджера по электронным торгам в ИП, но официально не была трудоустроена. После рождения третьего ребенка женщина стала работать из дома. «С января 2022-го Дмитрий перестал выплачивать зарплату супруге, а потом и забрал цифровую подпись, без которой Прасковья не смогла больше работать», — поделились с агентством в суде. Женщина обратилась в суд с иском к супругу. К делу в качестве третьего лица была привлечена мать Дмитрия. Она перечисляла зарплату Прасковье, хотя в суде заявила, что финансово помогала внучкам. Исковые требования были удовлетворены частично, заявили в пресс-службе суда. Дмитрий пытался обжаловать решение, но не смог. В итоге он выплатил супруге более полумиллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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