В Екатеринбурге 18-летний курьер выпал из окна и разбился насмерть

Родные считают, что погибшего вытолкнули из окна
В Екатеринбурге насмерть разбился 18-летний курьер. Он выпал из окна шестнадцатиэтажки на Малышева, 154. Инцидент произошел 9 октября, а накануне парня похоронили. Родные не верят в суицид.
«Он был очень жизнерадостным человеком, у него не было никаких серьезных проблем. Ему было где жить, он работал, снимал комнату. Я думаю, что его столкнули», — сказал отец погибшего порталу Е1.
На следующей неделе родственники поедут к следователям — они хотят разблокировать телефон и изучить его переписки. Корреспондент URA.RU обратился в СКР, но в ведомстве воздержались комментировать ситуацию.
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