12 октября 2023

В Екатеринбурге 18-летний курьер выпал из окна и разбился насмерть

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, вызов врача, скорая медицинская помощь
Родные считают, что погибшего вытолкнули из окна Фото:

В Екатеринбурге насмерть разбился 18-летний курьер. Он выпал из окна шестнадцатиэтажки на Малышева, 154. Инцидент произошел 9 октября, а накануне парня похоронили. Родные не верят в суицид.

«Он был очень жизнерадостным человеком, у него не было никаких серьезных проблем. Ему было где жить, он работал, снимал комнату. Я думаю, что его столкнули», — сказал отец погибшего порталу Е1.

На следующей неделе родственники поедут к следователям — они хотят разблокировать телефон и изучить его переписки. Корреспондент URA.RU обратился в СКР, но в ведомстве воздержались комментировать ситуацию.

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В Екатеринбурге насмерть разбился 18-летний курьер. Он выпал из окна шестнадцатиэтажки на Малышева, 154. Инцидент произошел 9 октября, а накануне парня похоронили. Родные не верят в суицид. «Он был очень жизнерадостным человеком, у него не было никаких серьезных проблем. Ему было где жить, он работал, снимал комнату. Я думаю, что его столкнули», — сказал отец погибшего порталу Е1. На следующей неделе родственники поедут к следователям — они хотят разблокировать телефон и изучить его переписки. Корреспондент URA.RU обратился в СКР, но в ведомстве воздержались комментировать ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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