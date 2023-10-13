Украинские СМИ запустили слух о применении С-400 по целям на земле

Военный эксперт Тимошенко: С-400 не используют для ударов по наземным целям
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Вооруженные силы РФ. stock, с-300, пво, stock, с-400
Комплекс С-400 используется только для перехвата воздушных целей Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Украинские СМИ распространяют слухи об использовании российской армией зенитной ракетной установки С-400 «Триумф» для стрельбы по наземным целям. Однако военный эксперт Михаил Тимошенко опроверг эту информацию в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа» по разоблачению фейков.

«Российская армия собирается использовать комплекс С-400 для стрельбы по наземным целям», — пишут в украинских СМИ. По словам Михаил Тимошенко, эти сообщения не соответствует реальности.

«Комплекс не имеет смысла так использовать, потому что для того, чтобы перехватывать воздушную цель, ракета должна быть маневренней и быстрее этой цели, а это значит, что она должна набирать высокую скорость. Соответственно мощный заряд (для поражения цели на земле — прим. ред.) на нее поставить невозможно», — сказал Михаил Тимошенко в беседе с URA.RU.

Военный эксперт подчеркнул, что С-400, как и все комплексы ПВО, не предназначается для поражения сил противника на земле. Система используется исключительно для перехвата воздушных целей.

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Украинские СМИ распространяют слухи об использовании российской армией зенитной ракетной установки С-400 «Триумф» для стрельбы по наземным целям. Однако военный эксперт Михаил Тимошенко опроверг эту информацию в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа» по разоблачению фейков. «Российская армия собирается использовать комплекс С-400 для стрельбы по наземным целям», — пишут в украинских СМИ. По словам Михаил Тимошенко, эти сообщения не соответствует реальности. «Комплекс не имеет смысла так использовать, потому что для того, чтобы перехватывать воздушную цель, ракета должна быть маневренней и быстрее этой цели, а это значит, что она должна набирать высокую скорость. Соответственно мощный заряд (для поражения цели на земле — прим. ред.) на нее поставить невозможно», — сказал Михаил Тимошенко в беседе с URA.RU. Военный эксперт подчеркнул, что С-400, как и все комплексы ПВО, не предназначается для поражения сил противника на земле. Система используется исключительно для перехвата воздушных целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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