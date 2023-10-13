Украинские СМИ запустили слух о применении С-400 по целям на земле

Военный эксперт Тимошенко: С-400 не используют для ударов по наземным целям

13 октября 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Комплекс С-400 используется только для перехвата воздушных целей Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Опровержение фейковой информации Украинские СМИ распространяют слухи об использовании российской армией зенитной ракетной установки С-400 «Триумф» для стрельбы по наземным целям. Однако военный эксперт Михаил Тимошенко опроверг эту информацию в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа» по разоблачению фейков. «Российская армия собирается использовать комплекс С-400 для стрельбы по наземным целям», — пишут в украинских СМИ. По словам Михаил Тимошенко, эти сообщения не соответствует реальности. «Комплекс не имеет смысла так использовать, потому что для того, чтобы перехватывать воздушную цель, ракета должна быть маневренней и быстрее этой цели, а это значит, что она должна набирать высокую скорость. Соответственно мощный заряд (для поражения цели на земле — прим. ред.) на нее поставить невозможно», — сказал Михаил Тимошенко в беседе с URA.RU.



Военный эксперт подчеркнул, что С-400, как и все комплексы ПВО, не предназначается для поражения сил противника на земле. Система используется исключительно для перехвата воздушных целей.

Украинские СМИ распространяют слухи об использовании российской армией зенитной ракетной установки С-400 «Триумф» для стрельбы по наземным целям. Однако военный эксперт Михаил Тимошенко опроверг эту информацию в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа» по разоблачению фейков. «Российская армия собирается использовать комплекс С-400 для стрельбы по наземным целям», — пишут в украинских СМИ. По словам Михаил Тимошенко, эти сообщения не соответствует реальности. «Комплекс не имеет смысла так использовать, потому что для того, чтобы перехватывать воздушную цель, ракета должна быть маневренней и быстрее этой цели, а это значит, что она должна набирать высокую скорость. Соответственно мощный заряд (для поражения цели на земле — прим. ред.) на нее поставить невозможно», — сказал Михаил Тимошенко в беседе с URA.RU. Военный эксперт подчеркнул, что С-400, как и все комплексы ПВО, не предназначается для поражения сил противника на земле. Система используется исключительно для перехвата воздушных целей.