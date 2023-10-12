12 октября 2023

Челябинские трамваи № 18 и № 22 вернутся на привычные маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло, весна. Челябинск, пассажир, остановка общественного транспорта, трамвай, новый трамвай
Трамваи вернут после завершения ремонта кольца на улице Харлова Фото:

Челябинские трамваи № 18 и № 22 с понедельника, 16 октября, вернутся на привычные маршруты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 16 октября движение трамваев № 18 и № 22 будет возобновлено по своим обычным трассам движения. Это связано с завершением ремонтных работ на трамвайном кольце по улице Харлова», — уточнили в пресс-службе.

Движение трамваев закрывали на девять дней — с 23:00 8 октября до 5:00 16 октября. На время ремонта трамвай №18 ходит по маршруту ЧМК — улица Горького — ЧТЗ. Трамвай №22 следует по улице Чичерина — Кирова — улице Карла Маркса — ЧТЗ. Об изменении маршрутов информируют плакаты, размещенные на остановках.

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Челябинские трамваи № 18 и № 22 с понедельника, 16 октября, вернутся на привычные маршруты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «С 16 октября движение трамваев № 18 и № 22 будет возобновлено по своим обычным трассам движения. Это связано с завершением ремонтных работ на трамвайном кольце по улице Харлова», — уточнили в пресс-службе. Движение трамваев закрывали на девять дней — с 23:00 8 октября до 5:00 16 октября. На время ремонта трамвай №18 ходит по маршруту ЧМК — улица Горького — ЧТЗ. Трамвай №22 следует по улице Чичерина — Кирова — улице Карла Маркса — ЧТЗ. Об изменении маршрутов информируют плакаты, размещенные на остановках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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