Челябинские трамваи № 18 и № 22 вернутся на привычные маршруты

13 октября 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Трамваи вернут после завершения ремонта кольца на улице Харлова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские трамваи № 18 и № 22 с понедельника, 16 октября, вернутся на привычные маршруты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «С 16 октября движение трамваев № 18 и № 22 будет возобновлено по своим обычным трассам движения. Это связано с завершением ремонтных работ на трамвайном кольце по улице Харлова», — уточнили в пресс-службе. Движение трамваев закрывали на девять дней — с 23:00 8 октября до 5:00 16 октября. На время ремонта трамвай №18 ходит по маршруту ЧМК — улица Горького — ЧТЗ. Трамвай №22 следует по улице Чичерина — Кирова — улице Карла Маркса — ЧТЗ. Об изменении маршрутов информируют плакаты, размещенные на остановках.

Челябинские трамваи № 18 и № 22 с понедельника, 16 октября, вернутся на привычные маршруты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «С 16 октября движение трамваев № 18 и № 22 будет возобновлено по своим обычным трассам движения. Это связано с завершением ремонтных работ на трамвайном кольце по улице Харлова», — уточнили в пресс-службе. Движение трамваев закрывали на девять дней — с 23:00 8 октября до 5:00 16 октября. На время ремонта трамвай №18 ходит по маршруту ЧМК — улица Горького — ЧТЗ. Трамвай №22 следует по улице Чичерина — Кирова — улице Карла Маркса — ЧТЗ. Об изменении маршрутов информируют плакаты, размещенные на остановках.