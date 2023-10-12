12 октября 2023

Пермский университет обжалует решение суда о выплате денег бывшим сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Кампус ПГНИУ. Пермь, студенческий кампус пгниу, пермский университет, панорама пгниу, вид пгниу с высоты
ПГНИУ направит апелляционную жалобу Фото:

Пермский государственный национально исследовательский университет намерен обжаловать решение суда о взыскании с него выплат в пользу бывших сотрудников. Ранее Дзержинский районный суд обязал ПГНИУ выплатить бывшим работникам около двух млн рублей.

«ПГНИУ направит апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу университета. В ПГНИУ считают, что приказ экс-ректора Дмитрия Красильникова об установлении выплат является незаконным.

Документ о стимулирующих выплатах предполагал, что сотрудникам будут выплачиваться премии на постоянной основе без оценки их работы. В университете считают, что в данном случае это неправомерное расходование средств.

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Пермский государственный национально исследовательский университет намерен обжаловать решение суда о взыскании с него выплат в пользу бывших сотрудников. Ранее Дзержинский районный суд обязал ПГНИУ выплатить бывшим работникам около двух млн рублей. «ПГНИУ направит апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу университета. В ПГНИУ считают, что приказ экс-ректора Дмитрия Красильникова об установлении выплат является незаконным. Документ о стимулирующих выплатах предполагал, что сотрудникам будут выплачиваться премии на постоянной основе без оценки их работы. В университете считают, что в данном случае это неправомерное расходование средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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