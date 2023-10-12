Пермский университет обжалует решение суда о выплате денег бывшим сотрудникам

Пермский государственный национально исследовательский университет намерен обжаловать решение суда о взыскании с него выплат в пользу бывших сотрудников. Ранее Дзержинский районный суд обязал ПГНИУ выплатить бывшим работникам около двух млн рублей.
«ПГНИУ направит апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу университета. В ПГНИУ считают, что приказ экс-ректора Дмитрия Красильникова об установлении выплат является незаконным.
Документ о стимулирующих выплатах предполагал, что сотрудникам будут выплачиваться премии на постоянной основе без оценки их работы. В университете считают, что в данном случае это неправомерное расходование средств.
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