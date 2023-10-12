12 октября 2023

Тюменка из ревности зарезала бывшего мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство холодного оружия на предприятии «АиР» в городе Златоуст. Челябинская область, оружие, нож, аир
Женщина зарезала бывшего мужа в ходе пьяной ссоры Фото:

Жительница села Червишево (Тюменская область) зарезала бывшего мужа из ревности. Об этом сообщает Следственный комитет России по Тюменской области. Инцидент произошел в ходе пьяной ссоры.

«По версии следствия, в ночь на 27 августа 2023 года 46-летняя обвиняемая распивала спиртные напитки со своим 48-летним бывшим супругом. В процессе распития алкоголя между мужчиной и женщиной произошел конфликт на почве ревности, в результате которого злоумышленница схватила со стола нож и нанесла один удар бывшему супругу в область грудной клетки», — говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался не сразу. Дело тюменки передали в суд.

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Жительница села Червишево (Тюменская область) зарезала бывшего мужа из ревности. Об этом сообщает Следственный комитет России по Тюменской области. Инцидент произошел в ходе пьяной ссоры. «По версии следствия, в ночь на 27 августа 2023 года 46-летняя обвиняемая распивала спиртные напитки со своим 48-летним бывшим супругом. В процессе распития алкоголя между мужчиной и женщиной произошел конфликт на почве ревности, в результате которого злоумышленница схватила со стола нож и нанесла один удар бывшему супругу в область грудной клетки», — говорится в сообщении. От полученных травм мужчина скончался не сразу. Дело тюменки передали в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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