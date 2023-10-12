Тюменка из ревности зарезала бывшего мужа

13 октября 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Женщина зарезала бывшего мужа в ходе пьяной ссоры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница села Червишево (Тюменская область) зарезала бывшего мужа из ревности. Об этом сообщает Следственный комитет России по Тюменской области. Инцидент произошел в ходе пьяной ссоры. «По версии следствия, в ночь на 27 августа 2023 года 46-летняя обвиняемая распивала спиртные напитки со своим 48-летним бывшим супругом. В процессе распития алкоголя между мужчиной и женщиной произошел конфликт на почве ревности, в результате которого злоумышленница схватила со стола нож и нанесла один удар бывшему супругу в область грудной клетки», — говорится в сообщении. От полученных травм мужчина скончался не сразу. Дело тюменки передали в суд.

Жительница села Червишево (Тюменская область) зарезала бывшего мужа из ревности. Об этом сообщает Следственный комитет России по Тюменской области. Инцидент произошел в ходе пьяной ссоры. «По версии следствия, в ночь на 27 августа 2023 года 46-летняя обвиняемая распивала спиртные напитки со своим 48-летним бывшим супругом. В процессе распития алкоголя между мужчиной и женщиной произошел конфликт на почве ревности, в результате которого злоумышленница схватила со стола нож и нанесла один удар бывшему супругу в область грудной клетки», — говорится в сообщении. От полученных травм мужчина скончался не сразу. Дело тюменки передали в суд.