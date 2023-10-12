На курганской границе запретили ввоз 20 тонн мандаринов

Мандарины вернули в Казахстан из-за неверной документации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на российско-казахстанской границе запретили ввоз 20 тонн мандаринов. Перевозчик транспортировал фрукты с нарушением фитосанитарного законодательства РФ, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинкой и Курганской областям.

«Вблизи пункта пропуска „Петухово“ через российско-казахстанскую границу при досмотре автомобиля, который следовал из Республики Казахстан и перевозил 20 тонн мандаринов, выявлено нарушение при транспортировке продукции высокого фитосанитарного риска. Установлено, что информация об отправителе и получателе груза в фитосанитарном сертификате не соответствует информации, указанной в сопроводительных документах. На основании этого документ признан не действительным», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно документам, груз следовал в Самарскую область. Перевозчику было выдано предписание на возврат грузов. Под контролем должностных лиц вся продукция возвращена на территорию Казахстана. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. С начала 2023 года в Курганской области из-за отсутствия маркировки и недействительных документов не допустили к ввозу более 882 тонн растительной продукции, в том числе 208 тонн лука, 315 тонн капусты, 143 тонн перца.

В Курганской области запретили ввоз 20 тонн мандаринов из Казахстана фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям