Стала известная дальнейшая судьба поджигателя Корана Журавеля

Никита Журавеля находится под арестом за сожжение Корана
Обвиняемому в сожжении Корана Никите Журавелю продлили арест до апреля 2024 года. Об этом сообщают корреспонденты российских СМИ из зала суда.
«Никите Журавелю продлили срок содержания под стражей до 20 апреля 2024 года», — пишет telegram-канал «Кровавая барыня». При этом корреспондент РИА Новости сообщил, что Журавеля частично признал вину.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поговорил с поджигателем Корана. Последний заявил, что хочет исправиться, но Кадыров ему не поверил. До этого разговора Журавлю избил сын главы Чечни Адам.
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