Что известно о сыне Кадырова, избившем задержанного за сожжение Корана

Песков отказался комментировать избиение сыном Кадырова поджигателя Корана

26 сентября 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что его сын готов понести наказание, если суд признает Адама виновным Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавелю в СИЗО. Последний был задержан за сожжение Корана, священной книги мусульман. URA.RU приводит главное из конфликта и информацию о сыне Кадырова. Конфликт вокруг видео с избиениями Рамзан Кадыров 26 сентября опубликовал видеоролик, как его 15-летний сын Адам избивает подозреваемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Глава Чечни заявил, что его сын поступил правильно. По его словам, любой, кто посягнул на священное писание, должен понести «суровое наказание». Кадыров уже сообщал об этом избиении в августе, однако видео опубликовал только 25 сентября. После этого в России стала активно обсуждаться эта история. Депутат Госдумы Евгений Попов осудил Адама. Он отметил, что наказание для преступников должен назначать только суд. С ним не согласился депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. По его словам сын Кадырова справедливо избил Журавеля. «Я горжусь его мужским поступком!» — написал он в своем telegram-канале . Спустя время Кадыров позвонил журналистке Ксении Собчак. Во время беседы глава Чечни заявил, что его сын готов понести наказание, если суд признает его виновным. Первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы, юрист Юрий Синельщиков отметил, что Адаму грозит до пяти лет лишения свободы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с избиением Журавеля. «Не хочу комментировать», — заявил Песков. Чем известен сын Кадырова Адам Адам появился на свет в 2007 году. Первые упоминания в СМИ о нем появились к осени 2016 года, когда он принял участие в турнире по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016 в Грозном. На состязаниях было представлено его прозвище — «Лев». Тогда Адам победил в категории до 35 килограммов. Тогдашний руководитель спортивной федерации по смешанным единоборствам Федор Емельяненко осудил поединки с участием детей. В 11 лет Адам стал сниматься в сериалах. Первой его работой стал турецкий сериал «Воскресший Эртугрул». Как отмечает РИА Новости, он пользовался большой популярностью в Чечне. В 2021 году Адам освоил тактическую стрельбу. Вместе с ним тогда были и другие сыновья Кадырова, которые прошли углубленную огневую подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Спустя год и три месяца Кадыров в своем telegram-канале заявил, что его сыновья Адам и Ахмат поедут в зону спецоперации. По его словам, они «будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавелю в СИЗО. Последний был задержан за сожжение Корана, священной книги мусульман. URA.RU приводит главное из конфликта и информацию о сыне Кадырова. Рамзан Кадыров 26 сентября опубликовал видеоролик, как его 15-летний сын Адам избивает подозреваемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Глава Чечни заявил, что его сын поступил правильно. По его словам, любой, кто посягнул на священное писание, должен понести «суровое наказание». Кадыров уже сообщал об этом избиении в августе, однако видео опубликовал только 25 сентября. После этого в России стала активно обсуждаться эта история. Депутат Госдумы Евгений Попов осудил Адама. Он отметил, что наказание для преступников должен назначать только суд. С ним не согласился депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. По его словам сын Кадырова справедливо избил Журавеля. «Я горжусь его мужским поступком!» — написал он в своем telegram-канале. Спустя время Кадыров позвонил журналистке Ксении Собчак. Во время беседы глава Чечни заявил, что его сын готов понести наказание, если суд признает его виновным. Первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы, юрист Юрий Синельщиков отметил, что Адаму грозит до пяти лет лишения свободы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с избиением Журавеля. «Не хочу комментировать», — заявил Песков. Адам появился на свет в 2007 году. Первые упоминания в СМИ о нем появились к осени 2016 года, когда он принял участие в турнире по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016 в Грозном. На состязаниях было представлено его прозвище — «Лев». Тогда Адам победил в категории до 35 килограммов. Тогдашний руководитель спортивной федерации по смешанным единоборствам Федор Емельяненко осудил поединки с участием детей. В 11 лет Адам стал сниматься в сериалах. Первой его работой стал турецкий сериал «Воскресший Эртугрул». Как отмечает РИА Новости, он пользовался большой популярностью в Чечне. В 2021 году Адам освоил тактическую стрельбу. Вместе с ним тогда были и другие сыновья Кадырова, которые прошли углубленную огневую подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Спустя год и три месяца Кадыров в своем telegram-канале заявил, что его сыновья Адам и Ахмат поедут в зону спецоперации. По его словам, они «будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения».