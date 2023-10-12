Кадыров встретился с Журавелем, которого избил его сын из-за Корана. Видео

12 октября 2023 в 21:54 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров услышал в словах Никиты Журавели ложь во время личной встречи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Никитой Журавелем, который был избит сыном Кадырова Адамом за сожжение Корана. Во время личного диалога Кадыров отметил, что Журавеля сознательно хотел «стравить» конфессии в России. «Отсутствие твердости и определенности в намерении, неуверенность, попытки уйти от прямых ответов выдали в нем настоящего шайтана, мерзкого осквернителя, который сжег Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . К тому же Кадыров заявил, что до задержания, Журавеля заучивал текст о том, как он исправляется и приближается к принятию ислама. Однако глава Чечни услышал в его словах ложь. Журавеля — выраженный провокатор и диверсант, который борется за свободу слова по образцу Запада, отметил Кадыров. При этом он заявил, что в России другие представления о свободе слова. В РФ свобода одного человека не ущемляет свободу другого, высказался глава Чечни. Ранее глава Чечни похвалил своего сына Адама, который избил поджигателя Корана. Он даже отметил, что он гордится им. При этом Кадыров не исключил, что Адам может понести наказание. Спустя время 15-летнему Адаму присвоили звание Герой Чечни. Он получил такое звание за свои личные качества и знания Корана наизусть, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Никитой Журавелем, который был избит сыном Кадырова Адамом за сожжение Корана. Во время личного диалога Кадыров отметил, что Журавеля сознательно хотел «стравить» конфессии в России. «Отсутствие твердости и определенности в намерении, неуверенность, попытки уйти от прямых ответов выдали в нем настоящего шайтана, мерзкого осквернителя, который сжег Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. К тому же Кадыров заявил, что до задержания, Журавеля заучивал текст о том, как он исправляется и приближается к принятию ислама. Однако глава Чечни услышал в его словах ложь. Журавеля — выраженный провокатор и диверсант, который борется за свободу слова по образцу Запада, отметил Кадыров. При этом он заявил, что в России другие представления о свободе слова. В РФ свобода одного человека не ущемляет свободу другого, высказался глава Чечни. Ранее глава Чечни похвалил своего сына Адама, который избил поджигателя Корана. Он даже отметил, что он гордится им. При этом Кадыров не исключил, что Адам может понести наказание. Спустя время 15-летнему Адаму присвоили звание Герой Чечни. Он получил такое звание за свои личные качества и знания Корана наизусть, пишет «Национальная служба новостей».