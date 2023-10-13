Поджигатель Корана Журавель частично признал вину после встречи с Кадыровым Журавель признал вину в поджоге Корана, но не выдал свои мотивы 13 октября 2023 в 15:49 Размер текста - 17 + Поджигатель Корана частично признал свою вину, но отрицает наличие мотивов для нарушения общественного порядка Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Никита Журавель, который поджег Коран, частично признал свою вину. Сделал он это после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «Я себя признаю виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 148 УК РФ, именно в самом сожжении священной книги — Корана», — передает слова Журавеля ТАСС. Он добавил, что у него не было мотивов, чтобы грубо нарушать общественный порядок и оскорблять чувства верующих. Ранее сын Кадырова Адам в СИЗО избил Журавеля за сожжение Корана. Позже с поджигателем встретился сам Рамзан Кадырво. Во время личного диалога глава Чечни отметил, что у преступника были умыслы сознательно «стравить» конфессии в России. Корреспонденты российских СМИ сообщают, что Никите Журавелю продлили арест до 20 апреля 2024 года. Никита Журавель, который поджег Коран, частично признал свою вину. Сделал он это после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «Я себя признаю виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 148 УК РФ, именно в самом сожжении священной книги — Корана», — передает слова Журавеля ТАСС. Он добавил, что у него не было мотивов, чтобы грубо нарушать общественный порядок и оскорблять чувства верующих. Ранее сын Кадырова Адам в СИЗО избил Журавеля за сожжение Корана. Позже с поджигателем встретился сам Рамзан Кадырво. Во время личного диалога глава Чечни отметил, что у преступника были умыслы сознательно «стравить» конфессии в России. Корреспонденты российских СМИ сообщают, что Никите Журавелю продлили арест до 20 апреля 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям