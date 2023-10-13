Поджигатель Корана Журавель частично признал вину после встречи с Кадыровым

Журавель признал вину в поджоге Корана, но не выдал свои мотивы
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9-й Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир». Пермь, ислам, коран, старая книга
Поджигатель Корана частично признал свою вину, но отрицает наличие мотивов для нарушения общественного порядка Фото:

Никита Журавель, который поджег Коран, частично признал свою вину. Сделал он это после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Я себя признаю виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 148 УК РФ, именно в самом сожжении священной книги — Корана», — передает слова Журавеля ТАСС. Он добавил, что у него не было мотивов, чтобы грубо нарушать общественный порядок и оскорблять чувства верующих.

Ранее сын Кадырова Адам в СИЗО избил Журавеля за сожжение Корана. Позже с поджигателем встретился сам Рамзан Кадырво. Во время личного диалога глава Чечни отметил, что у преступника были умыслы сознательно «стравить» конфессии в России. Корреспонденты российских СМИ сообщают, что Никите Журавелю продлили арест до 20 апреля 2024 года.

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Никита Журавель, который поджег Коран, частично признал свою вину. Сделал он это после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «Я себя признаю виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 148 УК РФ, именно в самом сожжении священной книги — Корана», — передает слова Журавеля ТАСС. Он добавил, что у него не было мотивов, чтобы грубо нарушать общественный порядок и оскорблять чувства верующих. Ранее сын Кадырова Адам в СИЗО избил Журавеля за сожжение Корана. Позже с поджигателем встретился сам Рамзан Кадырво. Во время личного диалога глава Чечни отметил, что у преступника были умыслы сознательно «стравить» конфессии в России. Корреспонденты российских СМИ сообщают, что Никите Журавелю продлили арест до 20 апреля 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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