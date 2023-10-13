Поджигатель Корана Журавель частично признал вину после встречи с Кадыровым

Никита Журавель, который поджег Коран, частично признал свою вину. Сделал он это после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
«Я себя признаю виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 148 УК РФ, именно в самом сожжении священной книги — Корана», — передает слова Журавеля ТАСС. Он добавил, что у него не было мотивов, чтобы грубо нарушать общественный порядок и оскорблять чувства верующих.
Ранее сын Кадырова Адам в СИЗО избил Журавеля за сожжение Корана. Позже с поджигателем встретился сам Рамзан Кадырво. Во время личного диалога глава Чечни отметил, что у преступника были умыслы сознательно «стравить» конфессии в России. Корреспонденты российских СМИ сообщают, что Никите Журавелю продлили арест до 20 апреля 2024 года.
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