Челябинские рестораны определились с ценами на Новый год

16 октября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Стоимость празднования Нового года в ресторане начинается от пяти тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рестораны Челябинска начали утверждать программы на новогоднюю ночь. Согласно подборке URA.RU, билет на Новый год в ресторане стоит от пяти до 23 тысяч рублей. В «Видгофе» стоимость билета на банкет в первую линию обозначили в 23 тысячи рублей (за человека). Однако при покупке места в октябре и ноябре цена будет меньше. Гостю предоставят пять блюд, безалкогольные напитки и бутылку вина на пару. В стоимость включили подарки и развлекательную программу. В ресторане Paulaner Brauhaus билет на банкет стоит десять тысяч рублей. За эту цену гостям предлагают пять блюд, напитки, алкоголь и шоу-программу. В конгресс-отеле «Малахит» за билет в первую линию просят 9,5 тысяч рублей, для детей до 12 лет — четыре тысячи. За эту цену в меню включены шесть блюд, безалкогольные и алкогольные напитки на выбор. Руководство отеля отметило, что основная часть шоу будет музыкальной. В ресторане «Уральские пельмени» место на банкете стоит 8,9 тысячи рублей (1 этаж) и 7,9 тысячи рублей (2 этаж). По «детской» цене, в четыре тысячи рублей, могут пройти дети до семи лет. В стоимость включили шоу, подарки, пять блюд, закуски, алкоголь и морс. В заведении «Нор Баязет» за Новый год просят шесть тысяч рублей с гостя. Детский билет там стоит тысячу рублей. В цену включены меню и развлекательная программа. Ресторан «Дуб» предлагает несколько тарифов на выбор. Билет «семейный» обойдется в пять тысяч рублей за взрослого и 2,5 тысячи рублей за ребенка до 14 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рестораны Челябинска начали утверждать программы на новогоднюю ночь. Согласно подборке URA.RU, билет на Новый год в ресторане стоит от пяти до 23 тысяч рублей. В «Видгофе» стоимость билета на банкет в первую линию обозначили в 23 тысячи рублей (за человека). Однако при покупке места в октябре и ноябре цена будет меньше. Гостю предоставят пять блюд, безалкогольные напитки и бутылку вина на пару. В стоимость включили подарки и развлекательную программу. В ресторане Paulaner Brauhaus билет на банкет стоит десять тысяч рублей. За эту цену гостям предлагают пять блюд, напитки, алкоголь и шоу-программу. В конгресс-отеле «Малахит» за билет в первую линию просят 9,5 тысяч рублей, для детей до 12 лет — четыре тысячи. За эту цену в меню включены шесть блюд, безалкогольные и алкогольные напитки на выбор. Руководство отеля отметило, что основная часть шоу будет музыкальной. В ресторане «Уральские пельмени» место на банкете стоит 8,9 тысячи рублей (1 этаж) и 7,9 тысячи рублей (2 этаж). По «детской» цене, в четыре тысячи рублей, могут пройти дети до семи лет. В стоимость включили шоу, подарки, пять блюд, закуски, алкоголь и морс. В заведении «Нор Баязет» за Новый год просят шесть тысяч рублей с гостя. Детский билет там стоит тысячу рублей. В цену включены меню и развлекательная программа. Ресторан «Дуб» предлагает несколько тарифов на выбор. Билет «семейный» обойдется в пять тысяч рублей за взрослого и 2,5 тысячи рублей за ребенка до 14 лет.