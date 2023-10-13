В Челябинске суд отменил оправдательный приговор бывшему силовику

Дело Игоря Протасова направлено на новое судебное рассмотрение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему инспектору ГИБДД Игорю Протасову, который в апреле был признан невиновным по обвинениям в превышении должностных полномочий за то, что отпустил психически больного водителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, дело было направлено на новое рассмотрение.

«Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора. Отменил оправдательный приговор с направлением материалов уголовного дела на новое судебное рассмотрение», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Согласно базе данных Катав-Ивановского горсуда, уголовное дело в отношении Протасова поступило в суд в 2021 году. За год до этого он был уволен по выслуге лет. Его обвиняли в превышении должностных полномочий. По версии следствия, летом 2019 года на трассе М-5 «Урал» он остановил автомобиль, водитель которого не имел документов и сел за руль по просьбе пьяного владельца транспортного средства. Инспектор не стал применять к водителю никаких мер, а просто отпустил его. После выяснилось, что автомобилист имел психическое заболевание. Судебный процесс продлился до апреля 2023 года. По его итогам суд не нашел в деянии подсудимого состава преступления. Он был оправдан.

По данным URA.RU, Протасов действовал по указанию Эдуарда Дегтярева, занимавшего на тот момент должность начальника райотдела ГИБДД. Именно он позвонил инспектору и попросил отпустить нарушителей. В октябре 2019 года Дегтярев был задержан сотрудниками службы собственной безопасности совместно с сотрудниками УФСБ по региону. Он был отстранен от службы и позже уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Руководство ГУ МВД по региону занимает принципиальную позицию в отношении сотрудников, запятнавших честь мундира. Их увольняют по отрицательным основаниям, а их руководителей привлекают к строгой дисциплинарной ответственности. Выявление таких сотрудников находится на контроле.