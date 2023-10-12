Автомобилисты из ХМАО ездят заправляться в Томскую область

13 октября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Водители из ХМАО ездят в Томскую область, чтобы сэкономит на бензине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водители из Нижневартовска (ХМАО) ездят заправляться в Стрежевой Томской области — населенный пункт находится в 50 км от границы округа. Автомобилист поделился с корреспондентом URA.RU, что на заправках соседнего региона бензин дешевле на пять рублей. «Часто езжу в Стрежевой по работе и заметил, что там бензин гораздо дешевле, чем у нас. Теперь стараюсь заправляться в соседней области, где АИ-92 стоит порядка 45 рублей, а в Нижневартовске около 50 рублей», — сообщил источник агентства. По данным Росстата, средняя стоимость литра 92-го бензина в Нижневартовске составляет 50 рублей 67 копеек. На заправочной станции Стрежевого агентству сообщили, что в настоящее время АИ-92 можно купить за 45,20 рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО подскочили цены на бензин. Средняя цена топлива на 9 октября 2023 года — 57,33 рубля

Водители из Нижневартовска (ХМАО) ездят заправляться в Стрежевой Томской области — населенный пункт находится в 50 км от границы округа. Автомобилист поделился с корреспондентом URA.RU, что на заправках соседнего региона бензин дешевле на пять рублей. «Часто езжу в Стрежевой по работе и заметил, что там бензин гораздо дешевле, чем у нас. Теперь стараюсь заправляться в соседней области, где АИ-92 стоит порядка 45 рублей, а в Нижневартовске около 50 рублей», — сообщил источник агентства. По данным Росстата, средняя стоимость литра 92-го бензина в Нижневартовске составляет 50 рублей 67 копеек. На заправочной станции Стрежевого агентству сообщили, что в настоящее время АИ-92 можно купить за 45,20 рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО подскочили цены на бензин. Средняя цена топлива на 9 октября 2023 года — 57,33 рубля