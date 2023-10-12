В ХМАО вновь подскочили цены на бензин

13 октября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

За неделю цены на бензин в ХМАО повысились почти на два рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО вновь начали расти цены на автомобильный бензин и дизель. Тюменьстат сообщил агентству, что за неделю повышение средней цены на топливо составило порядка двух рублей. «Средняя цена автомобильного бензина в ХМАО на 9 октября 2023 года — 57,33 рубля, по данным за 2 октября литр бензина в округе в среднем стоил 55, 81 руб. Средняя цена за литр дизельного топлива поднялась с 66, 18 до 68,62 рубля», — указано в отчете Тюменьстата. В Сургуте повышение составило порядка трех рублей: АИ-92 вырос с 50,52 до 53,32 рубля, АИ-95 — с 54,37 до 57, 20 рубля. В Ханты-Мансийске Тюменьстат зафиксировал небольшое снижение средних цен на популярные виды бензина и дизель: оно составило около рубля. Ранее URA.RU писало, что в последнюю неделю сентября Тюменьстат зафиксировал снижение цен на топливо в ХМАО. В среднем литр автомобильного бензина подешевел на 15 копеек.

В ХМАО вновь начали расти цены на автомобильный бензин и дизель. Тюменьстат сообщил агентству, что за неделю повышение средней цены на топливо составило порядка двух рублей. «Средняя цена автомобильного бензина в ХМАО на 9 октября 2023 года — 57,33 рубля, по данным за 2 октября литр бензина в округе в среднем стоил 55, 81 руб. Средняя цена за литр дизельного топлива поднялась с 66, 18 до 68,62 рубля», — указано в отчете Тюменьстата. В Сургуте повышение составило порядка трех рублей: АИ-92 вырос с 50,52 до 53,32 рубля, АИ-95 — с 54,37 до 57, 20 рубля. В Ханты-Мансийске Тюменьстат зафиксировал небольшое снижение средних цен на популярные виды бензина и дизель: оно составило около рубля. Ранее URA.RU писало, что в последнюю неделю сентября Тюменьстат зафиксировал снижение цен на топливо в ХМАО. В среднем литр автомобильного бензина подешевел на 15 копеек.