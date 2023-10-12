12 октября 2023

В ХМАО вновь подскочили цены на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, автомобиль, заправка автомобиля
За неделю цены на бензин в ХМАО повысились почти на два рубля Фото:

В ХМАО вновь начали расти цены на автомобильный бензин и дизель. Тюменьстат сообщил агентству, что за неделю повышение средней цены на топливо составило порядка двух рублей.

«Средняя цена автомобильного бензина в ХМАО на 9 октября 2023 года — 57,33 рубля, по данным за 2 октября литр бензина в округе в среднем стоил 55, 81 руб. Средняя цена за литр дизельного топлива поднялась с 66, 18 до 68,62 рубля», — указано в отчете Тюменьстата.

В Сургуте повышение составило порядка трех рублей: АИ-92 вырос с 50,52 до 53,32 рубля, АИ-95 — с 54,37 до 57, 20 рубля. В Ханты-Мансийске Тюменьстат зафиксировал небольшое снижение средних цен на популярные виды бензина и дизель: оно составило около рубля.

Ранее URA.RU писало, что в последнюю неделю сентября Тюменьстат зафиксировал снижение цен на топливо в ХМАО. В среднем литр автомобильного бензина подешевел на 15 копеек.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО вновь начали расти цены на автомобильный бензин и дизель. Тюменьстат сообщил агентству, что за неделю повышение средней цены на топливо составило порядка двух рублей. «Средняя цена автомобильного бензина в ХМАО на 9 октября 2023 года — 57,33 рубля, по данным за 2 октября литр бензина в округе в среднем стоил 55, 81 руб. Средняя цена за литр дизельного топлива поднялась с 66, 18 до 68,62 рубля», — указано в отчете Тюменьстата. В Сургуте повышение составило порядка трех рублей: АИ-92 вырос с 50,52 до 53,32 рубля, АИ-95 — с 54,37 до 57, 20 рубля. В Ханты-Мансийске Тюменьстат зафиксировал небольшое снижение средних цен на популярные виды бензина и дизель: оно составило около рубля. Ранее URA.RU писало, что в последнюю неделю сентября Тюменьстат зафиксировал снижение цен на топливо в ХМАО. В среднем литр автомобильного бензина подешевел на 15 копеек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...