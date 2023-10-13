Член совета при Минэке: государство хочет заработать на займах другим странам

14 октября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Россия с 2024 по 2026 год выдаст другим странам кредитов на 1,4 триллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия будет выдавать госкредиты другим странам — это поможет стимулировать экономику и позволит получить дополнительную прибыль. Об этом в беседе с URA.RU рассказал координатор иностранных участников Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, член Общественного совета при Министерстве экономического развития РФ Александр Ивлев. Согласно проекту бюджета на 2024—2026 годы, Россия на три года предоставит госкредиты дружественным РФ странам на 1,4 триллиона рублей. В частности, это коснется ЕАЭС, Азии, Африки, также могут на них рассчитывать Турция, Беларусь, Египет, Индия, Иран, Венгрия и Бангладеш. Сумма, которая закладывается на кредиты на следующий год, в несколько раз больше, чем в этом: так, в 2023 году власти планировали выделить почти 369 миллиардов рублей. «В международной практике государства часто поддерживают свои компании путем выдачи кредитов иностранным государствам, чтобы они покупали продукцию или услуги этих предприятий. У нас страна идет таким же путем. Если посмотреть, к примеру, на то, что делает „Росатом“, — мы работаем в нескольких странах мира: в Турции, Индии, Венгрии, Бангладеше, Китае и Египте. Их суммарная стоимость — 110 миллиардов долларов. Финансирование таких программ идет, как правило, за счет государственных средств. Получая кредиты из России, правительства иностранных государств используют эти деньги зачастую для расчетов с российскими компаниями — работает так называемый эффект мультипликатора. Российские компании получают деньги с таких кредитов и работают с другими российскими компаниями», — объяснил Александр Ивлев. Собеседник агентства подчеркнул, что проценты по госкредитам другим странам достаточно выгодные. «Государство с одной стороны поддерживает отечественные компании в конкурентной борьбе с другими предприятиями на международных рынках. Борьба ведь сейчас жесткая. Но с другой стороны предполагает, что помимо возврата этих представленных займов будет стимулироваться развитие собственной экономики», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия будет выдавать госкредиты другим странам — это поможет стимулировать экономику и позволит получить дополнительную прибыль. Об этом в беседе с URA.RU рассказал координатор иностранных участников Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, член Общественного совета при Министерстве экономического развития РФ Александр Ивлев. Согласно проекту бюджета на 2024—2026 годы, Россия на три года предоставит госкредиты дружественным РФ странам на 1,4 триллиона рублей. В частности, это коснется ЕАЭС, Азии, Африки, также могут на них рассчитывать Турция, Беларусь, Египет, Индия, Иран, Венгрия и Бангладеш. Сумма, которая закладывается на кредиты на следующий год, в несколько раз больше, чем в этом: так, в 2023 году власти планировали выделить почти 369 миллиардов рублей. «В международной практике государства часто поддерживают свои компании путем выдачи кредитов иностранным государствам, чтобы они покупали продукцию или услуги этих предприятий. У нас страна идет таким же путем. Если посмотреть, к примеру, на то, что делает „Росатом“, — мы работаем в нескольких странах мира: в Турции, Индии, Венгрии, Бангладеше, Китае и Египте. Их суммарная стоимость — 110 миллиардов долларов. Финансирование таких программ идет, как правило, за счет государственных средств. Получая кредиты из России, правительства иностранных государств используют эти деньги зачастую для расчетов с российскими компаниями — работает так называемый эффект мультипликатора. Российские компании получают деньги с таких кредитов и работают с другими российскими компаниями», — объяснил Александр Ивлев. Собеседник агентства подчеркнул, что проценты по госкредитам другим странам достаточно выгодные. «Государство с одной стороны поддерживает отечественные компании в конкурентной борьбе с другими предприятиями на международных рынках. Борьба ведь сейчас жесткая. Но с другой стороны предполагает, что помимо возврата этих представленных займов будет стимулироваться развитие собственной экономики», — добавил он.