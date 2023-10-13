RTVI: Путин возьмет с собой в Китай ключевых чиновников

RTVI: в Китай с Путиным поедут Силуанов, Набиуллина и Греф

13 октября 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

По данным источника издания, с президентом в Китай отправятся главы Минфина и Центробанка РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU К президенту России Владимиру Путину в ходе его рабочей поездки в Китай на форум «Один пояс — один путь» присоединятся министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак и ряд других российских высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает источник RTVI. «В российскую делегацию войдут министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Сбербанка Герман Греф», — пишет издание со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что к президенту во время поездки присоединятся и представители энергосферы РФ. Среди них, в частности, глава «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер Алесандр Новак, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Источник издания добавил, что китайский форум «Один пояс — один путь» является экономическим. Из-за этого, по его словам, с президентом в поездку не отправятся представители силовых ведомств РФ. Путин согласился поехать на форум, который пройдет в 17—18 октября 2023 года, в сентябре. Как накануне отмечал помощник президент Юрий Ушаков, сейчас подготовка к мероприятию находится в самом разгаре. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль своевременно проинформирует россиян о дате поездки Путина. На форуме встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином станет второй в этом году. Китайский лидер уже посещал Москву в марте 2023 года, когда и пригласил российского президента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К президенту России Владимиру Путину в ходе его рабочей поездки в Китай на форум «Один пояс — один путь» присоединятся министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак и ряд других российских высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает источник RTVI. «В российскую делегацию войдут министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Сбербанка Герман Греф», — пишет издание со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что к президенту во время поездки присоединятся и представители энергосферы РФ. Среди них, в частности, глава «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер Алесандр Новак, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Источник издания добавил, что китайский форум «Один пояс — один путь» является экономическим. Из-за этого, по его словам, с президентом в поездку не отправятся представители силовых ведомств РФ. Путин согласился поехать на форум, который пройдет в 17—18 октября 2023 года, в сентябре. Как накануне отмечал помощник президент Юрий Ушаков, сейчас подготовка к мероприятию находится в самом разгаре. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль своевременно проинформирует россиян о дате поездки Путина. На форуме встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином станет второй в этом году. Китайский лидер уже посещал Москву в марте 2023 года, когда и пригласил российского президента.