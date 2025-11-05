Подготовка РФ к ядерным испытаниям, указы для бойцов СВО и положение ВСУ на фронте: главное об СВО за 5 ноября

ВСУ массово сдаются в плен под Красноармейском, не сумев прорвать российское окружение Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин дал указание МИД, Министерству обороны, специальным службам и профильным гражданским министерствам разработать предложения относительно возможной подготовки к проведению испытаний ядерных вооружений. В свою очередь пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Россия не стремится участвовать в гонке вооружений, а лишь развивает свои системы.

Также Путин подписал указ, касающийся приема в гражданство иностранцев. Это касается лишь тех, кто заключил контракт с Минобороны для участия в спецоперации на Украине. Другой указ, подписанный главой российского государства, гласит, военные на границе РФ и рядом с зоной СВО получат выплаты, как у контрактников.

На этом фоне поступили сведения о массовой сдаче в плен под Красноармейском (украинское название Покровск) украинских солдат, которые не смогли прорвать котел, организованный ВС РФ. Кроме того, в Белоруссии опасаются, что после окончания украинского конфликта оружие с территории Украины рано или поздно попадет в СНГ. Такое мнение высказал госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Главные новости о проведении спецоперации на Украине к вечеру 5 ноября — в материале URA.RU.

Путин провел оперативное заседание Совбеза

Путин дал указание МИД, Минобороны, органам специальных служб и профильным гражданским министерствам разработать предложения относительно возможной подготовки к проведению испытаний ядерных вооружений. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета безопасности. Вместе с тем президент подчеркнул, что Москва приступит к ядерным испытаниям исключительно в том случае, если подобные действия предпримут Соединенные Штаты Америки или иные государства, обладающие ядерным потенциалом.

Инициатива проведения подготовительных мероприятий к испытанию ядерных вооружений исходила от министра обороны РФ Андрея Белоусова. В своем докладе глава оборонного ведомства сообщил о намерении Соединенных Штатов развернуть ракетные системы на европейском направлении и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно представленным данным, время подлета таких ракет с территории Германии до центральных областей России может составить от шести до семи минут.

Глава Минобороны также отметил, что в октябре текущего года в рамках военных учений отрабатывались сценарии нанесения ракетно-ядерного удара по территории Российской Федерации. Кроме того, Белоусов обратил внимание на разработку американской стороной новой противовоздушной системы под названием «Золотой купол», концепция которой предполагает не только перехват, но и уничтожение российских и китайских ракет на стартовой фазе.

Также Белоусов выступил с развернутым докладом, посвященным текущему положению дел и процессу модернизации ядерного арсенала США. Как отметил глава военного ведомства, Вашингтон ведет интенсивное наращивание стратегических наступательных вооружений и планомерно отказывается от участия в договоренностях, обеспечивающих стратегическую стабильность.

Будет ли РФ участвовать в гонке вооружений

Россия не собирается принимать участие в гонке вооружений. Наоборот, РФ развивает свои системы вооружений. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Но мы не принимаем участие в гонке вооружения, мы занимаемся развитием своих систем вооружения, систем доставки. Это планомерная работа, которая не связана с текущей ситуацией. Вы понимаете, что за несколько лет сделать такие прорывные технологии, как вот наша новая, невозможно. Эта работа задолго до этого началась. Поэтому мы ни в каких гонках вооружения не участвуем», — сказал Песков.

Указы для участников СВО

Путин подписал указ, устанавливающий особый режим предоставления российского гражданства и разрешения на постоянное проживание для определенных групп иностранных граждан и лиц без гражданства. Согласно документу, упрощенная процедура применяется к иностранцам, изъявившим готовность подписать контракт с Минобороны России для прохождения службы в зоне специальной военной операции, а также к военнослужащим иностранного происхождения, завершившим службу в Вооруженных силах РФ после 24 февраля 2022 года. Право на получение вида на жительство по льготной схеме также предоставляется членам семей указанных категорий иностранных граждан.

Вторым указом Путин расширил выплаты для контрактников. Теперь их будут получать военные, которые защищают границу России от вооруженного вторжения. По новому указу деньги будут получать военнослужащие, которые выполняют задачи на границе и в регионах рядом с зоной спецоперации. Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года.

Что происходит с ВСУ под Красноармейском

ВСУ массово сдаются в плен под Покровском. Сообщается, что украинские военные не смогли прорвать котел ВС РФ. Украинским подразделениям не удается выйти из окружения, так как за минувшие сутки было предпринято более десяти безуспешных попыток прорвать российскую оборону. Захваченные в плен военнослужащие утверждают, что командование оставило их без поддержки и прекратило поддерживать связь.

Таким образом, ВС РФ продолжают наступление в Красноармейске, контролируя местность и логистику противника. Минобороны подтвердило продвижение российских сил на этом участке фронта. В данный момент ведется зачистка микрорайона Пригородный, восточной части Центрального района и частного сектора. Наступление продолжается в северном направлении. По информации военного ведомства, российские войска освободили населенные пункты Гнатовка и Рог. Всего на освобожденных территориях зачищено 24 здания.

Белоруссия обеспокоена опасностью, исходящей от Украины

В Белоруссии предупредили о потенциальной угрозе распространения вооружений, сосредоточенных на территории Украины, в страны Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

Согласно его заявлению, гражданское население и незаконные вооруженные формирования на Украине аккумулировали свыше 150 тысяч единиц различных видов вооружения. Вольфович особо отметил, что среди этих формирований имеются группы, которые проходят подготовку для осуществления деятельности, в том числе на белорусской территории. Он подчеркнул, что проблему необходимо решать совместными усилиями, и призвал коллег из СНГ поднимать этот вопрос на международных площадках и в диалоге с представителями США и других западных государств.

Солдат ВС РФ пержил атаку семи БПЛА

В сети активно распространяются кадры с участием военнослужащего, которого пользователи окрестили «Терминатором». По имеющимся данным, речь, предположительно, идет о бойце ВС РФ, передает «Пятый канал».

Отмечается, что на военнослужащего мотострелкового полка была предпринята атака с применением семи беспилотников. Дроны взрывались поочередно в непосредственной близости от бойца — буквально в нескольких метрах от него. Боец продемонстрировал исключительную выдержку и самообладание. Ему удалось уклониться от всех атакующих БПЛА и укрыться в близлежащем лесном массиве.