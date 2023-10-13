Украинская активистка сбежала от СВО в Израиль и теперь просится обратно

14 октября 2023 в 01:10 Размер текста - 17 +

Украинка ждет эвакуации на родину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Украинская активистка Виктория Грищенко прибыла в Израиль 3 октября в надежде скрыться от военных действий, происходящих на территории Украины. По информации европейского издания, сейчас она пытается эвакуироваться обратно на родину из-за арабо-израильской войны, которая вспыхнула 7 октября. «Она входит в число более чем 1000 украинцев, которые потребовали эвакуации из Израиля, в то время как еще 200 украинских граждан оказались в ловушке в секторе Газа. Грищенко надеется попасть на один из эвакуационных рейсов и вскоре вернуться в Украину», — передает Politico информацию украинских чиновников о Грищенко. Утром 7 октября украинская активистка находилась в городе Петах-Тикве в 10 километрах от Тель-Авива, в то время как ХАМАС начал атаки на Израиль. Девушка впервые решила покинуть Украину с февраля 2022 года. Ранее сотни граждан РФ подали заявление посольство с просьбой эвакуировать их с израильской территории, охваченного войной. Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны организовать вывоз граждан из Израиля и Палестины в любой момент, когда будут обеспечены все условия, передает телеканал 360.

Украинская активистка Виктория Грищенко прибыла в Израиль 3 октября в надежде скрыться от военных действий, происходящих на территории Украины. По информации европейского издания, сейчас она пытается эвакуироваться обратно на родину из-за арабо-израильской войны, которая вспыхнула 7 октября. «Она входит в число более чем 1000 украинцев, которые потребовали эвакуации из Израиля, в то время как еще 200 украинских граждан оказались в ловушке в секторе Газа. Грищенко надеется попасть на один из эвакуационных рейсов и вскоре вернуться в Украину», — передает Politico информацию украинских чиновников о Грищенко. Утром 7 октября украинская активистка находилась в городе Петах-Тикве в 10 километрах от Тель-Авива, в то время как ХАМАС начал атаки на Израиль. Девушка впервые решила покинуть Украину с февраля 2022 года. Ранее сотни граждан РФ подали заявление посольство с просьбой эвакуировать их с израильской территории, охваченного войной. Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны организовать вывоз граждан из Израиля и Палестины в любой момент, когда будут обеспечены все условия, передает телеканал 360.