Украинская активистка сбежала от СВО в Израиль и теперь просится обратно

Украинская активистка Виктория Грищенко прибыла в Израиль 3 октября в надежде скрыться от военных действий, происходящих на территории Украины. По информации европейского издания, сейчас она пытается эвакуироваться обратно на родину из-за арабо-израильской войны, которая вспыхнула 7 октября.
«Она входит в число более чем 1000 украинцев, которые потребовали эвакуации из Израиля, в то время как еще 200 украинских граждан оказались в ловушке в секторе Газа. Грищенко надеется попасть на один из эвакуационных рейсов и вскоре вернуться в Украину», — передает
Утром 7 октября украинская активистка находилась в городе Петах-Тикве в 10 километрах от Тель-Авива, в то время как ХАМАС начал атаки на Израиль. Девушка впервые решила покинуть Украину с февраля 2022 года.
Ранее сотни граждан РФ подали заявление посольство с просьбой эвакуировать их с израильской территории, охваченного войной. Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны организовать вывоз граждан из Израиля и Палестины в любой момент, когда будут обеспечены все условия, передает телеканал 360.
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