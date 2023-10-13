Бастрыкин поручил передать дело о сбитых на обочине свердловских подростках в СК

14 октября 2023 в 01:44 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил передать уголовное дело из МВД в СК Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение передать уголовное дело о пострадавших в ДТП в Свердловской области несовершеннолетних велосипедистах из МВД в свое ведомство. Подростки были сбиты на обочине дороги, уснувшим за рулем водителем. Об этом рассказали в Информационном центре СК России. «Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову принять все предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования в производство подчиненных следователей и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором различные травмы получили трое несовершеннолетних велосипедистов, стоявших на обочине дороги. Они остановились, чтобы попить воды, когда в них въехал водитель «Лады».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение передать уголовное дело о пострадавших в ДТП в Свердловской области несовершеннолетних велосипедистах из МВД в свое ведомство. Подростки были сбиты на обочине дороги, уснувшим за рулем водителем. Об этом рассказали в Информационном центре СК России. «Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову принять все предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования в производство подчиненных следователей и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором различные травмы получили трое несовершеннолетних велосипедистов, стоявших на обочине дороги. Они остановились, чтобы попить воды, когда в них въехал водитель «Лады».