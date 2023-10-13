13 октября 2023

Бастрыкин поручил передать дело о сбитых на обочине свердловских подростках в СК

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил передать уголовное дело из МВД в СК Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение передать уголовное дело о пострадавших в ДТП в Свердловской области несовершеннолетних велосипедистах из МВД в свое ведомство. Подростки были сбиты на обочине дороги, уснувшим за рулем водителем. Об этом рассказали в Информационном центре СК России.

«Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову принять все предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования в производство подчиненных следователей и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором различные травмы получили трое несовершеннолетних велосипедистов, стоявших на обочине дороги. Они остановились, чтобы попить воды, когда в них въехал водитель «Лады».

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение передать уголовное дело о пострадавших в ДТП в Свердловской области несовершеннолетних велосипедистах из МВД в свое ведомство. Подростки были сбиты на обочине дороги, уснувшим за рулем водителем. Об этом рассказали в Информационном центре СК России. «Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову принять все предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования в производство подчиненных следователей и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором различные травмы получили трое несовершеннолетних велосипедистов, стоявших на обочине дороги. Они остановились, чтобы попить воды, когда в них въехал водитель «Лады».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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