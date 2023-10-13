Блинкен: Азербайджан готовит вторжение в Армению

14 октября 2023 в 03:09 Размер текста - 17 +

Военные Азербайджана могут вторгнуться на юг Армении Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Военные Азербайджана могут в ближайшие несколько недель вторгнуться в южные районы Армении. Такое предположение сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. «В ходе совещания с небольшой группой конгрессменов Блинкен высказал это предположение. Он уточнил, что Госдепартамент отслеживает возможность такого развития событий», — говорится в материале Politico . При этом Блинкен заявил, что уверен в успешном окончании дипломатических переговоров между странами. Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе началась 19 сентября. На следующей день республика, которая была под контролем Армении, капитулировала, территория перешла под контроль Азербайджана. Россия заявила о том, что является важным посредником для окончательного урегулирования ситуации между этими странами и готова предоставить для этого собственную площадку, пишет «Царьград».

Военные Азербайджана могут в ближайшие несколько недель вторгнуться в южные районы Армении. Такое предположение сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. «В ходе совещания с небольшой группой конгрессменов Блинкен высказал это предположение. Он уточнил, что Госдепартамент отслеживает возможность такого развития событий», — говорится в материале Politico. При этом Блинкен заявил, что уверен в успешном окончании дипломатических переговоров между странами. Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе началась 19 сентября. На следующей день республика, которая была под контролем Армении, капитулировала, территория перешла под контроль Азербайджана. Россия заявила о том, что является важным посредником для окончательного урегулирования ситуации между этими странами и готова предоставить для этого собственную площадку, пишет «Царьград».