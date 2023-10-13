13 октября 2023

Блинкен: Азербайджан готовит вторжение в Армению

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Виды города Баку, Республика Азербайджан. Баку, флаг азербайджана, азербайджанский флаг
Военные Азербайджана могут вторгнуться на юг Армении Фото:
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Нагорный Карабах прекращает существование

Военные Азербайджана могут в ближайшие несколько недель вторгнуться в южные районы Армении. Такое предположение сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В ходе совещания с небольшой группой конгрессменов Блинкен высказал это предположение. Он уточнил, что Госдепартамент отслеживает возможность такого развития событий», — говорится в материале Politico. При этом Блинкен заявил, что уверен в успешном окончании дипломатических переговоров между странами.

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе началась 19 сентября. На следующей день республика, которая была под контролем Армении, капитулировала, территория перешла под контроль Азербайджана. Россия заявила о том, что является важным посредником для окончательного урегулирования ситуации между этими странами и готова предоставить для этого собственную площадку, пишет «Царьград».

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Военные Азербайджана могут в ближайшие несколько недель вторгнуться в южные районы Армении. Такое предположение сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. «В ходе совещания с небольшой группой конгрессменов Блинкен высказал это предположение. Он уточнил, что Госдепартамент отслеживает возможность такого развития событий», — говорится в материале Politico. При этом Блинкен заявил, что уверен в успешном окончании дипломатических переговоров между странами. Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе началась 19 сентября. На следующей день республика, которая была под контролем Армении, капитулировала, территория перешла под контроль Азербайджана. Россия заявила о том, что является важным посредником для окончательного урегулирования ситуации между этими странами и готова предоставить для этого собственную площадку, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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