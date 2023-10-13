Башар Асад официально поддержал палестинцев в войне с Израилем

14 октября 2023 в 04:52 Размер текста - 17 +

Президент Сирии заявил о готовности поддержать палестинцев в конфликте с Израилем Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент Сирии Башар Асад высказался в защиту Палестины и заявил о готовности поддержать «борьбу палестинцев против израильской оккупации». Об этом он заявил на встрече в Дамаске с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. «Сирия неизменно поддерживает борьбу палестинцев против израильской оккупации за создание независимого государства», — цитирует слова Асада Telegram -канал канцелярии президента. Там отметили, что Асад подчеркнул, что пора закончить преступления Израиля против жителей Палестины, которые продолжались свыше 70 лет. Ранее Путин заявил о необходимости создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме для прекращения конфликта. Движение ХАМАС заявило, что высоко ценит позицию президента России, пишет RT. По его словам, РФ готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании, передает «Царьград».

Президент Сирии Башар Асад высказался в защиту Палестины и заявил о готовности поддержать «борьбу палестинцев против израильской оккупации». Об этом он заявил на встрече в Дамаске с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. «Сирия неизменно поддерживает борьбу палестинцев против израильской оккупации за создание независимого государства», — цитирует слова Асада Telegram-канал канцелярии президента. Там отметили, что Асад подчеркнул, что пора закончить преступления Израиля против жителей Палестины, которые продолжались свыше 70 лет. Ранее Путин заявил о необходимости создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме для прекращения конфликта. Движение ХАМАС заявило, что высоко ценит позицию президента России, пишет RT. По его словам, РФ готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании, передает «Царьград».