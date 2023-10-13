13 октября 2023

Башар Асад официально поддержал палестинцев в войне с Израилем

© Служба новостей «URA.RU»
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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
Президент Сирии заявил о готовности поддержать палестинцев в конфликте с Израилем Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент Сирии Башар Асад высказался в защиту Палестины и заявил о готовности поддержать «борьбу палестинцев против израильской оккупации». Об этом он заявил на встрече в Дамаске с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

«Сирия неизменно поддерживает борьбу палестинцев против израильской оккупации за создание независимого государства», — цитирует слова Асада Telegram-канал канцелярии президента. Там отметили, что Асад подчеркнул, что пора закончить преступления Израиля против жителей Палестины, которые продолжались свыше 70 лет.

Ранее Путин заявил о необходимости создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме для прекращения конфликта. Движение ХАМАС заявило, что высоко ценит позицию президента России, пишет RT. По его словам, РФ готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании, передает «Царьград».

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Президент Сирии Башар Асад высказался в защиту Палестины и заявил о готовности поддержать «борьбу палестинцев против израильской оккупации». Об этом он заявил на встрече в Дамаске с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. «Сирия неизменно поддерживает борьбу палестинцев против израильской оккупации за создание независимого государства», — цитирует слова Асада Telegram-канал канцелярии президента. Там отметили, что Асад подчеркнул, что пора закончить преступления Израиля против жителей Палестины, которые продолжались свыше 70 лет. Ранее Путин заявил о необходимости создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме для прекращения конфликта. Движение ХАМАС заявило, что высоко ценит позицию президента России, пишет RT. По его словам, РФ готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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