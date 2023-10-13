Путин: Россия готова стать посредником между Израилем и Палестиной

Путин заявил о необходимости создания независимой Палестины
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Россия готова стать посредником между Израилем и Палестиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Сейчас главное остановить кровопролитие. Востребованы коллективные усилия. Хотел бы подчеркнуть, Россия готова поговорить со всеми партнерами. Мы выступаем за переговоры, их реализация должна стать созданием двух государств, сосуществующих в мире с Палестиной и Израилем», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он заявил о необходимости создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, а также призвал обеспечить мирное существование палестинцам.
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