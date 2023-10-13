Курганские VIP уезжали в Москву за новыми идеями для региона

Курганские власти посетили международный конгресс по медицине в Москве

Алексей Сигидаев и Оксана Куташи посетили конгресс в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава депздрава Курганской области Алексей Сигидаев и замгубернатора региона Оксана Куташи ездили в Москву на международный конгресс информационных технологий в медицине. Об этом Сигидаев рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Посетил совместно с первым замгубернатора Оксаной Куташи международный конгресс информационных технологий в медицине. Особенно широко освещалась тема «Цифровое здравоохранение в России: лучшие практики субъектов. Почерпнул много полезных идей для нашего региона», — написал Сигидаев.

Ранее сообщалось, что сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов в Курганской области создадут медицинские чаты для жителей сел и деревень. С помощью чатов местные жители смогут напрямую общаться с медицинскими организациями, рассказала пресс-служба правительства региона. По мнению главы депздрава Алексея Сигидаева, подобные меры выстроят эффективное взаимодействие между пациентом и медорганизацией, донесут достоверную информацию о работе здравоохранения.