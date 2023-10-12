12 октября 2023

Глава депздрава Сигидаев поручил фельдшерам создать чаты с пациентами

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Выступление группы «Любэ». Курган , сигидаев алексей
Алексей Сигидаев считает чаты мощным инструментом для информирования пациентов Фото:

В Курганской области сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) создадут медицинские чаты для жителей сел и деревень. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

«По инициативе директора департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сигидаева сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) создают медицинские чаты, с помощью которых жители сел и деревень могут напрямую общаться с медицинскими организациями», — говорится в сообщении пресс-службы правительства в talagram-канале.

По мнению Сигидаева, чаты позволяют выстроить эффективное взаимодействие между медорганизацией и пациентом, донести до пациентов достоверную информацию о работе системы здравоохранения. Благодаря обращениям в медицинские чаты сельские жители смогут решить вопросы записи к врачу, получения льготных лекарств, получения направлений на консультации и обследования, на вакцинацию, а также любые справочные вопросы. Для подключения к чату необходимо обратиться к сотруднику своего ФАПа.

Ранее URA.RU писало, что 1 марта 2023 года курганские больницы начали отвечать пациентам на вопросы и жалобы в специальных чатах в Telegram. Их создали в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». В этих чатах («Курган. Здоровье», «Курганская область.Здоровье») курганцы и жители области могут спросить про запись на прием к врачам, вызов врача на дом, сообщить о нарушениях или навязывании платных услуг в больницах.

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В Курганской области сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) создадут медицинские чаты для жителей сел и деревень. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области. «По инициативе директора департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сигидаева сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) создают медицинские чаты, с помощью которых жители сел и деревень могут напрямую общаться с медицинскими организациями», — говорится в сообщении пресс-службы правительства в talagram-канале. По мнению Сигидаева, чаты позволяют выстроить эффективное взаимодействие между медорганизацией и пациентом, донести до пациентов достоверную информацию о работе системы здравоохранения. Благодаря обращениям в медицинские чаты сельские жители смогут решить вопросы записи к врачу, получения льготных лекарств, получения направлений на консультации и обследования, на вакцинацию, а также любые справочные вопросы. Для подключения к чату необходимо обратиться к сотруднику своего ФАПа. Ранее URA.RU писало, что 1 марта 2023 года курганские больницы начали отвечать пациентам на вопросы и жалобы в специальных чатах в Telegram. Их создали в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». В этих чатах («Курган. Здоровье», «Курганская область.Здоровье») курганцы и жители области могут спросить про запись на прием к врачам, вызов врача на дом, сообщить о нарушениях или навязывании платных услуг в больницах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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