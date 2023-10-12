Глава депздрава Сигидаев поручил фельдшерам создать чаты с пациентами

13 октября 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Алексей Сигидаев считает чаты мощным инструментом для информирования пациентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) создадут медицинские чаты для жителей сел и деревень. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области. «По инициативе директора департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сигидаева сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) создают медицинские чаты, с помощью которых жители сел и деревень могут напрямую общаться с медицинскими организациями», — говорится в сообщении пресс-службы правительства в talagram-канале. По мнению Сигидаева, чаты позволяют выстроить эффективное взаимодействие между медорганизацией и пациентом, донести до пациентов достоверную информацию о работе системы здравоохранения. Благодаря обращениям в медицинские чаты сельские жители смогут решить вопросы записи к врачу, получения льготных лекарств, получения направлений на консультации и обследования, на вакцинацию, а также любые справочные вопросы. Для подключения к чату необходимо обратиться к сотруднику своего ФАПа. Ранее URA.RU писало, что 1 марта 2023 года курганские больницы начали отвечать пациентам на вопросы и жалобы в специальных чатах в Telegram. Их создали в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». В этих чатах («Курган. Здоровье», «Курганская область.Здоровье») курганцы и жители области могут спросить про запись на прием к врачам, вызов врача на дом, сообщить о нарушениях или навязывании платных услуг в больницах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) создадут медицинские чаты для жителей сел и деревень. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области. «По инициативе директора департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сигидаева сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) создают медицинские чаты, с помощью которых жители сел и деревень могут напрямую общаться с медицинскими организациями», — говорится в сообщении пресс-службы правительства в talagram-канале. По мнению Сигидаева, чаты позволяют выстроить эффективное взаимодействие между медорганизацией и пациентом, донести до пациентов достоверную информацию о работе системы здравоохранения. Благодаря обращениям в медицинские чаты сельские жители смогут решить вопросы записи к врачу, получения льготных лекарств, получения направлений на консультации и обследования, на вакцинацию, а также любые справочные вопросы. Для подключения к чату необходимо обратиться к сотруднику своего ФАПа. Ранее URA.RU писало, что 1 марта 2023 года курганские больницы начали отвечать пациентам на вопросы и жалобы в специальных чатах в Telegram. Их создали в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». В этих чатах («Курган. Здоровье», «Курганская область.Здоровье») курганцы и жители области могут спросить про запись на прием к врачам, вызов врача на дом, сообщить о нарушениях или навязывании платных услуг в больницах.