Spectator: ВС России начали наступление по всей линии фронта на Украине

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ВС России перешли в неожиданное для ВСУ наступление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия начала наступление по всей линии фронта в зоне спецоперации, что стало неожиданностью для ВСУ. Об этом написала британская журналистка Светлана Моренец в статье для The Spectator.

«Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта», — указала в материале Светлана Моренец. По ее словам, за 13 октября в зоне СВО произошло порядка сотни боевых столкновений. При этом одно из самых решающих происходит в Авдеевке.

Журналистка уточнила, что подобные действия российских сил стали неожиданностью для украинской армии. По ее словам, бойцы ВСУ описывают ситуацию как «ад». Некоторые военные успели потерять свои позиции на поле боя.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил об окончании контрнаступления ВСУ. Он также сказал, что российские войска несколько дней назад перешли к активным боевым действиям, передает «Царьград».

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Российская армия начала наступление по всей линии фронта в зоне спецоперации, что стало неожиданностью для ВСУ. Об этом написала британская журналистка Светлана Моренец в статье для The Spectator. «Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта», — указала в материале Светлана Моренец. По ее словам, за 13 октября в зоне СВО произошло порядка сотни боевых столкновений. При этом одно из самых решающих происходит в Авдеевке. Журналистка уточнила, что подобные действия российских сил стали неожиданностью для украинской армии. По ее словам, бойцы ВСУ описывают ситуацию как «ад». Некоторые военные успели потерять свои позиции на поле боя. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил об окончании контрнаступления ВСУ. Он также сказал, что российские войска несколько дней назад перешли к активным боевым действиям, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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