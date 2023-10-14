NBC News: ХАМАС готовил нападения на школы и молодежный центр в Израиле

14 октября 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

Боевикам ХАМАС был отдан приказ по нападению на мирных жителей Израиля Фото: MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС планировало напасть на школы и молодежный центр в Израиле. Об этом сообщили в NBC News. Авторы статьи отметили, что боевикам ХАМАС был отдан приказ о вторжении в израильские деревни для ликвидации мирных жителей. «Хамас разработал подробные планы нападения на начальные школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саба, чтобы „убить как можно больше людей“, захватить заложников и быстро переправить их в сектор Газа», — говорится в материале . В статье отмечается, что боевикам двух высококвалифицированных подразделений ХАМАС был дан приказ окружить израильские деревни и нацелиться на места, где собираются мирные граждане, включая детей. В издании подчеркнули, что спецслужбы Израиля обнаружили документы на телах бойцов палестинского движения. В материалы входили подробные карты, демонстрирующие планы ХАМАС по убийству мирных жителей. Ранее, 7 октября, сектор Газа устроил ракетный обстрел по территории Израиля, передает « Дни.ру ». После обстрела Тель-Авив официально объявил, что страна начала войну. Палестинцы зашли в еврейское поселение Маале-Михмас на Западном берегу. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по объекту движения организации «Хезболла» на юге Ливана, передает телеканал 360.

Палестинское движение ХАМАС планировало напасть на школы и молодежный центр в Израиле. Об этом сообщили в NBC News. Авторы статьи отметили, что боевикам ХАМАС был отдан приказ о вторжении в израильские деревни для ликвидации мирных жителей. «Хамас разработал подробные планы нападения на начальные школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саба, чтобы „убить как можно больше людей“, захватить заложников и быстро переправить их в сектор Газа», — говорится в материале. В статье отмечается, что боевикам двух высококвалифицированных подразделений ХАМАС был дан приказ окружить израильские деревни и нацелиться на места, где собираются мирные граждане, включая детей. В издании подчеркнули, что спецслужбы Израиля обнаружили документы на телах бойцов палестинского движения. В материалы входили подробные карты, демонстрирующие планы ХАМАС по убийству мирных жителей. Ранее, 7 октября, сектор Газа устроил ракетный обстрел по территории Израиля, передает «Дни.ру». После обстрела Тель-Авив официально объявил, что страна начала войну. Палестинцы зашли в еврейское поселение Маале-Михмас на Западном берегу. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по объекту движения организации «Хезболла» на юге Ливана, передает телеканал 360.