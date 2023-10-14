Убит координатор нападения боевиков ХАМАС на фестиваль в Израиле

Во время удара истребителей армии Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа был убит глава воздушной системы ХАМАС Абу Мерада. Как сообщает ЦАХАЛ, он также руководил нападением боевиков на музыкальный фестиваль Nature Party в Израиле.
«Во время удара истребители ЦАХАЛа убили Мерада Абу Мерада, который был главой воздушной системы ХАМАС в городе Газа. [Он] в значительной степени отвечал за руководство террористами во время резни в субботу», — сообщается в telegram-канале ЦАХАЛ.
ХАМАС напал на участников фестиваля Nature Party в субботу 7 октября. Погибли минимум 260 человек, некоторых боевики взяли в заложники. Позже Израиль объявил о начале контртеррористической операции, а после и о начале полномасштабной войны.
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