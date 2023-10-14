Убит координатор нападения боевиков ХАМАС на фестиваль в Израиле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Терроризм. Челябинск, автомат, калашников, оружие, нападение, терроризм, боевик, араб, израиль, ак, заложник, сектор газа, игил, захват заложников, палестина, хамас, хезболла, моджахед
Убит глава воздушной системы ХАМАС Абу Мерада (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Во время удара истребителей армии Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа был убит глава воздушной системы ХАМАС Абу Мерада. Как сообщает ЦАХАЛ, он также руководил нападением боевиков на музыкальный фестиваль Nature Party в Израиле.

«Во время удара истребители ЦАХАЛа убили Мерада Абу Мерада, который был главой воздушной системы ХАМАС в городе Газа. [Он] в значительной степени отвечал за руководство террористами во время резни в субботу», — сообщается в telegram-канале ЦАХАЛ.

ХАМАС напал на участников фестиваля Nature Party в субботу 7 октября. Погибли минимум 260 человек, некоторых боевики взяли в заложники. Позже Израиль объявил о начале контртеррористической операции, а после и о начале полномасштабной войны.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время удара истребителей армии Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа был убит глава воздушной системы ХАМАС Абу Мерада. Как сообщает ЦАХАЛ, он также руководил нападением боевиков на музыкальный фестиваль Nature Party в Израиле. «Во время удара истребители ЦАХАЛа убили Мерада Абу Мерада, который был главой воздушной системы ХАМАС в городе Газа. [Он] в значительной степени отвечал за руководство террористами во время резни в субботу», — сообщается в telegram-канале ЦАХАЛ. ХАМАС напал на участников фестиваля Nature Party в субботу 7 октября. Погибли минимум 260 человек, некоторых боевики взяли в заложники. Позже Израиль объявил о начале контртеррористической операции, а после и о начале полномасштабной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...