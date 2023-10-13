13 октября 2023

Курганец, угрожавший взорвать ТЦ, сам сделал гранату

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Курган , полиция, сотрудник полиции, патруль полиции
У курганца, который угрожал взорвать ТЦ изъяли самодельную гранату Фото:

Полиция завела уголовное дело на курганца, который угрожал взорвать гранатой торговый центр. Эксперты установили, что гранату злоумышленник сделал сам. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Курганской области».

«Согласно заключению эксперта страйкбольная граната с измененной структурой, является самодельным взрывным устройством, которую изготовил и хранил задержанный, ранее судимый житель Кургана. Ему грозит до восьми лет лишения свободы», — говорится в посте.

Ранее отряд специального назначения задержал мужчину, который угрожал взорвать один из торговых центров в Кургане. Инцидент произошел вечером 29 сентября. По словам очевидцев, мужчина был вооружен гранатой. Выкрикивающий угрозы местный житель покинул здание с женщиной, с которой у него произошел конфликт.

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Полиция завела уголовное дело на курганца, который угрожал взорвать гранатой торговый центр. Эксперты установили, что гранату злоумышленник сделал сам. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Курганской области». «Согласно заключению эксперта страйкбольная граната с измененной структурой, является самодельным взрывным устройством, которую изготовил и хранил задержанный, ранее судимый житель Кургана. Ему грозит до восьми лет лишения свободы», — говорится в посте. Ранее отряд специального назначения задержал мужчину, который угрожал взорвать один из торговых центров в Кургане. Инцидент произошел вечером 29 сентября. По словам очевидцев, мужчина был вооружен гранатой. Выкрикивающий угрозы местный житель покинул здание с женщиной, с которой у него произошел конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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