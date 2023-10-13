Курганец, угрожавший взорвать ТЦ, сам сделал гранату

Полиция завела уголовное дело на курганца, который угрожал взорвать гранатой торговый центр. Эксперты установили, что гранату злоумышленник сделал сам. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Курганской области».
«Согласно заключению эксперта страйкбольная граната с измененной структурой, является самодельным взрывным устройством, которую изготовил и хранил задержанный, ранее судимый житель Кургана. Ему грозит до восьми лет лишения свободы», — говорится в посте.
Ранее отряд специального назначения задержал мужчину, который угрожал взорвать один из торговых центров в Кургане. Инцидент произошел вечером 29 сентября. По словам очевидцев, мужчина был вооружен гранатой. Выкрикивающий угрозы местный житель покинул здание с женщиной, с которой у него произошел конфликт.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.