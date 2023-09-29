29 сентября 2023

Спецназовцы обезвредили курганца, который угрожал взорвать ТЦ гранатой

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина полиции, полиция
Оперативникам удалось установить личность нарушителя Фото:

Отряд специального назначения задержал мужчину, который угрожал взорвать один из торговых центров в Кургане. Инцидент произошел вечером 29 сентября. По словам очевидцев, мужчина был вооружен гранатой. Выкрикивающий угрозы местный житель покинул здание с женщиной, с которой ранее у него произошел конфликт, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Сотрудники полиции <…> установили личность злоумышленника. При силовой поддержке отряда спецназначения УМВД России по Курганской области в подъезде жилого дома был задержан ранее судимый 41-летний житель города. При личном досмотре у гражданина были обнаружены и изъяты: страйкбольная граната, нож, наркотическое средство (предположительно)», — указано на сайте ведомства.

Мужчина сейчас находится под стражей. По данному факту проводится проверка.

Ранее URA.RU писало о местном жителе, который угрожал взорвать мэрию. Мужчину задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области.

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Отряд специального назначения задержал мужчину, который угрожал взорвать один из торговых центров в Кургане. Инцидент произошел вечером 29 сентября. По словам очевидцев, мужчина был вооружен гранатой. Выкрикивающий угрозы местный житель покинул здание с женщиной, с которой ранее у него произошел конфликт, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Сотрудники полиции <…> установили личность злоумышленника. При силовой поддержке отряда спецназначения УМВД России по Курганской области в подъезде жилого дома был задержан ранее судимый 41-летний житель города. При личном досмотре у гражданина были обнаружены и изъяты: страйкбольная граната, нож, наркотическое средство (предположительно)», — указано на сайте ведомства. Мужчина сейчас находится под стражей. По данному факту проводится проверка. Ранее URA.RU писало о местном жителе, который угрожал взорвать мэрию. Мужчину задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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