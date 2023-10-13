Житель ЯНАО отправится в колонию строгого режима за нападение на полицейского

В ЯНАО суд вынес приговор мужчине, который будучи пьяным напал на полицейского. В пресс-службе окружного СУ Следственного комитета сообщили, что виновного отправят в колонию строгого режима на шесть месяцев.
«В Тарко-Сале 28 августа полицейскими при патрулировании улиц выявлен мужчина в состоянии алкогольного опьянения, нарушавший общественный порядок. В отделение полиции он будучи не согласным с законными действиями правоохранителей, применил физическое насилие к одному из полицейских», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Ему назначено наказание в виде шести лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строго режима.
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