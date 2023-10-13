13 октября 2023
12 октября 2023

Житель ЯНАО отправится в колонию строгого режима за нападение на полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Виновного отправят в колонию строгого режима на шесть месяцев Фото:

В ЯНАО суд вынес приговор мужчине, который будучи пьяным напал на полицейского. В пресс-службе окружного СУ Следственного комитета сообщили, что виновного отправят в колонию строгого режима на шесть месяцев.

«В Тарко-Сале 28 августа полицейскими при патрулировании улиц выявлен мужчина в состоянии алкогольного опьянения, нарушавший общественный порядок. В отделение полиции он будучи не согласным с законными действиями правоохранителей, применил физическое насилие к одному из полицейских», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Ему назначено наказание в виде шести лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строго режима.

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В ЯНАО суд вынес приговор мужчине, который будучи пьяным напал на полицейского. В пресс-службе окружного СУ Следственного комитета сообщили, что виновного отправят в колонию строгого режима на шесть месяцев. «В Тарко-Сале 28 августа полицейскими при патрулировании улиц выявлен мужчина в состоянии алкогольного опьянения, нарушавший общественный порядок. В отделение полиции он будучи не согласным с законными действиями правоохранителей, применил физическое насилие к одному из полицейских», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Ему назначено наказание в виде шести лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строго режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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