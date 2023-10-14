Ветеринар назвала опасные лакомства для собак

Хозяевам не стоит кормить своих собак выпечкой из дрожжевого теста, виноградом или колбасой. Об этом заявила ветеринар Анна Воропаева.
«Не стоит кормить собак выпечкой из дрожжевого теста. Она провоцирует брожение в желудке любимца и повышает газообразование», — передает слова Анны Воропаевой «Ридус».
По словам специалиста, питомцам также нельзя давать виноград или изюм, так как они могут привести к почечной недостаточности у животного. Кроме того, собакам запрещено есть колбасы или шашлык, потому что они вызывают диарею и рвоту.
Воропаева также порекомендовала не кормить собак рыбой, которая содержит гистидин, например: скумбрией или анчоусами. Из-за этого у питомца может начаться расстройство желудка и различные аллергические реакции.
Однако врач заявила, что собакам разрешается дать немного арахисового масла или небольшой кусок сыра. Также питомца можно угостить попкорном без всякого рода добавок и масла. Помимо этого их можно угостить морковью, брокколи, огурцом, цветной капустой, зеленой фасолью, яблоком, бананом, а также арбузом или дыней.
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