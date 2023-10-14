Ветеринар назвала опасные лакомства для собак

Ветеринар Воропаева: собак нельзя кормить выпечкой, колбасой и рыбой
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У собаки начнется расстройство желудка, если кормить ее рыбой, сказала Анна Воропаева Фото:

Хозяевам не стоит кормить своих собак выпечкой из дрожжевого теста, виноградом или колбасой. Об этом заявила ветеринар Анна Воропаева.

«Не стоит кормить собак выпечкой из дрожжевого теста. Она провоцирует брожение в желудке любимца и повышает газообразование», — передает слова Анны Воропаевой «Ридус».

По словам специалиста, питомцам также нельзя давать виноград или изюм, так как они могут привести к почечной недостаточности у животного. Кроме того, собакам запрещено есть колбасы или шашлык, потому что они вызывают диарею и рвоту.

Воропаева также порекомендовала не кормить собак рыбой, которая содержит гистидин, например: скумбрией или анчоусами. Из-за этого у питомца может начаться расстройство желудка и различные аллергические реакции.

Однако врач заявила, что собакам разрешается дать немного арахисового масла или небольшой кусок сыра. Также питомца можно угостить попкорном без всякого рода добавок и масла. Помимо этого их можно угостить морковью, брокколи, огурцом, цветной капустой, зеленой фасолью, яблоком, бананом, а также арбузом или дыней.

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Хозяевам не стоит кормить своих собак выпечкой из дрожжевого теста, виноградом или колбасой. Об этом заявила ветеринар Анна Воропаева. «Не стоит кормить собак выпечкой из дрожжевого теста. Она провоцирует брожение в желудке любимца и повышает газообразование», — передает слова Анны Воропаевой «Ридус». По словам специалиста, питомцам также нельзя давать виноград или изюм, так как они могут привести к почечной недостаточности у животного. Кроме того, собакам запрещено есть колбасы или шашлык, потому что они вызывают диарею и рвоту. Воропаева также порекомендовала не кормить собак рыбой, которая содержит гистидин, например: скумбрией или анчоусами. Из-за этого у питомца может начаться расстройство желудка и различные аллергические реакции. Однако врач заявила, что собакам разрешается дать немного арахисового масла или небольшой кусок сыра. Также питомца можно угостить попкорном без всякого рода добавок и масла. Помимо этого их можно угостить морковью, брокколи, огурцом, цветной капустой, зеленой фасолью, яблоком, бананом, а также арбузом или дыней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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