13 октября 2023

Челябинская полиция завела уголовное дело на живодера

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Парень признался в издевательствах над котом Фото:

В Челябинске полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. К ответственности привлечен 21-летний юноша, который причинял страдания своему коту. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

«Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Полицейские доставили предполагаемого подозреваемого в отдел полиции, где он признался, что причинял боль и страдания своему коту», — отметили в пресс-службе ведомства.

Жалоба об издевательствах над животным поступила в отдел полиции «Тракторозаводский» города Челябинска. На место происшествия был направлен экипаж полка патрульно-постовой служба (ППС). Задержанный 21-летний юноша признался, что выбросил питомца с окна второго этажа. Кот в тяжелом состоянии был доставлен в ветеринарную клинику.

Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Максимальное наказание по данной статье — ограничение свободы на срок до одного года.

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В Челябинске полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. К ответственности привлечен 21-летний юноша, который причинял страдания своему коту. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России. «Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Полицейские доставили предполагаемого подозреваемого в отдел полиции, где он признался, что причинял боль и страдания своему коту», — отметили в пресс-службе ведомства. Жалоба об издевательствах над животным поступила в отдел полиции «Тракторозаводский» города Челябинска. На место происшествия был направлен экипаж полка патрульно-постовой служба (ППС). Задержанный 21-летний юноша признался, что выбросил питомца с окна второго этажа. Кот в тяжелом состоянии был доставлен в ветеринарную клинику. Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Максимальное наказание по данной статье — ограничение свободы на срок до одного года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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