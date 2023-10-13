Челябинская полиция завела уголовное дело на живодера

14 октября 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Парень признался в издевательствах над котом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. К ответственности привлечен 21-летний юноша, который причинял страдания своему коту. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России. «Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Полицейские доставили предполагаемого подозреваемого в отдел полиции, где он признался, что причинял боль и страдания своему коту», — отметили в пресс-службе ведомства. Жалоба об издевательствах над животным поступила в отдел полиции «Тракторозаводский» города Челябинска. На место происшествия был направлен экипаж полка патрульно-постовой служба (ППС). Задержанный 21-летний юноша признался, что выбросил питомца с окна второго этажа. Кот в тяжелом состоянии был доставлен в ветеринарную клинику. Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Максимальное наказание по данной статье — ограничение свободы на срок до одного года.

В Челябинске полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. К ответственности привлечен 21-летний юноша, который причинял страдания своему коту. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России. «Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Полицейские доставили предполагаемого подозреваемого в отдел полиции, где он признался, что причинял боль и страдания своему коту», — отметили в пресс-службе ведомства. Жалоба об издевательствах над животным поступила в отдел полиции «Тракторозаводский» города Челябинска. На место происшествия был направлен экипаж полка патрульно-постовой служба (ППС). Задержанный 21-летний юноша признался, что выбросил питомца с окна второго этажа. Кот в тяжелом состоянии был доставлен в ветеринарную клинику. Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Максимальное наказание по данной статье — ограничение свободы на срок до одного года.